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Sağlık

"Lazer teknolojisi 20 yıl öncesine göre daha güvenilir"

İSTANBUL, (DHA) GÖRME problemleri bazen uzak bazen de yakın mesafeleri görmede soruna neden oluyor

23 Ekim 2017 15:06

İSTANBUL, (DHA) GÖRME problemleri bazen uzak bazen de yakın mesafeleri görmede soruna neden oluyor. Kırma kusuru olarak adlandırılan bozukluklar artık çeşitli tıbbi cihazlar ile tedavi edilebiliyor. Memorial Ankara Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümünden Dr. Bekir Sıtkı Aslan, lazer teknolojisinin 20 yıl öncesine göre çok daha güvenilir olduğunu belirtti ve Contoura Vision denilen bir teknoloji ile görme kusurlarından kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

DAHA İYİ GÖRME SAĞLAR

Lazer ile görme düzeltmesinin, gözün odaklanma gücünü değiştirmek için kornea tabakasını yeniden şekillendirebileceğini belirten Dr. Aslan, şunları söyledi, \"Femtosaniye lazer ile korneadan bir kapak kaldırılarak bu kapağın altındaki kornea dokusunu eksimer lazer ile yeniden şekillendirir. Ameliyattan sonra gözlük veya kontakt lenslerle ameliyattan önceki görmeden daha iyi görme şansı verir. Miyop gibi uzağı görememe, hipermetrop ve astigmat gibi hem uzak hem de yakın görmede bulanıklığa yol açan durumların düzeltilmesini sağlar.\"

KAPSAMLI DEĞERLENDİRME ÇOK ÖNEMLİ

Lazer kararı verilmeden önce detaylı bir muayene yapılacağını sözlerine ekleyen Dr. Aslan sözlerini şöyle noktaladı, \"Göz bebeğinin genişletilmesi görmenizi bozar ve etkisi 24 saate kadar sürebilir. İlk muayenede tam göz sağlığı kontrolü yapılır, gerekli test ve taramaları yaparak hangi uygulamanın en iyi seçenek olacağı belirlenir. Kişi lazer ameliyatı için doğru bir aday değilse işlem gerçekleştirilmez. Korneanın doğal şeklini bozduğu için yumuşak kontakt lenslerin, değerlendirmeden en az bir hafta ve sert lenslerin ise üç hafta önce çıkarılması gerekir.\"

ERTESİ GÜN TAM GÖREBİLME SAĞLIYOR

Femtosaniye lazer ile iyileşmenin hızlı bir şekilde gerçekleşebildiğini belirten Dr. Aslan, \"Ertesi sabah yapılan kontrol muayenesinde, birçok hasta tam görebilmektedir. Günümüzde lazer cerrahisi, 20 yıl önce olduğundan daha güvenlidir, çünkü yalnızca teknoloji ve gerçekleştirilme biçiminde değil, aynı zamanda ideal aday olan hastaların belirlenmesinde de büyük ölçüde gelişme kaydedilmiştir. Uzun süreli kontak lens takılmasından da çok daha güvenlidir\" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

 

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