"Kötü ağız kokusu sosyal bir sorun haline gelebilir"

İSTANBUL, (DHA)- OKAN Üniversitesi Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Cansu Büyük \"Gün içinde pek çok insanla yakın iletişim içinde oluyoruz. Her konuştuğumuzda veya yaklaştığımızda, kötü kokan bir nefesimizin olduğu düşüncesi ilişkilerimizi etkileyip sosyal bir sorun haline gelebiliyor\" dedi.

Yrd. Doç. Dr. Büyük, dünyada dört kişiden üçünün ağız kokusundan şikayet ettiğini belirterek \"Ağız kokusu bir hastalık değildir. Tüketilen sarımsak, soğan gibi yiyeceklere bağlı olarak ortaya çıkan ya da sabah uyanıldığında sindirim sisteminde biriken gazlar ve dil sırtında çoğalan bakterilerin oluşturduğu sülfürlü bileşenler nedeniyle görülebilen ağız kokusu; fizyolojiktir ve tedavi gerektirmez. Dişler ve dil sırtının fırçalanması sonrasında ortadan kalkar\" dedi. Büyük şöyle konuştu:

BİR HASTALIK BELİRTİSİ OLABİLİR

\"Yiyeceklerden ve zamandan bağımsız olarak uzun süredir devam eden, kişinin kendisi veya yakını tarafından fark edilen kötü ağız kokusu ise, bir hastalığın belirtisi olabilir. Bu tip bir ağız kokusu ihmal edilmemeli, ağız gargaraları, spreyler ve sakızlar ile maskelenmemelidir. Altta yatan etken tespit edilmediğinde daha büyük sorunlarla karşılaşılabilmektedir.’’

Yrd. Doç. Dr. Cansu Büyük, ‘’Ağız kokusu şikayetlerinin yüzde 90’ı ağız içindeki sorunlardan kaynaklanmaktadır. Diş fırçalama ve diş ipi kullanımının düzenli olmaması en büyük etkendir. İnatçı ağız kokusu genellikle diş çürükleri ve dişeti iltihaplarında daha fazla görülmektedir. Tanısı ve tedavisi kolaydır. Diş hekiminize giderek muayene edildiğinizde, sorunlar belirlenerek tedavileri yapılır. Ağız bakımınızı düzenli ve doğru olarak yaptığınızda ve rutin kontrollerinizi aksatmadığınızda ağız kokusu, probleminiz olmaktan çıkacaktır’’dedi.

YETERSİZ SIVI ALIMI DA AĞIZ KOKUSUNA NEDEN OLABİLİR

Yrd. Doç. Dr. Büyük, ağız kuruluğuna neden olan durumlarda; yetersiz sıvı alımına bağlı olarak ya da tükürük salgılanmasını azaltan hastalıklara ve ilaç kullanımına bağlı olarak da ağız kokusunun ortaya çıkabildiğini de belirtti. Büyük, diyet veya oruç tutma durumunda yetersiz sıvı alımına ilaveten açlığa bağlı olarak vücuttaki yağ ve proteinlerin enerji olarak kullanılmaya başlaması sonucu ortaya çıkan bileşenlerin de ağız kokusuna neden olabileceğini söyledi.

Ağız içi nedenlerin ortadan kaldırılmasına ve düzenli ağız bakımına rağmen, ağız kokusu devam ediyorsa sistemik hastalıklardan şüphe edilmelidir. Kulak burun boğaz enfeksiyonlarında, mide rahatsızlıklarında, sinüs ve akciğer kaynaklı enfeksiyonlarda, şeker hastalığı (diyabet) varlığında, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği ve metabolizma bozukluklarında ağız kokusu görülebilmektedir.

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