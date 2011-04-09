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Yaşam

"KIVIRCIK ALİ"YE ANIT MEZAR İSTANBUL (A.A)

09 Nisan 2011 18:40

-"KIVIRCIK ALİ"YE ANIT MEZAR İSTANBUL (A.A) - 09.04.2011 - Şişli Belediyesi, vefat eden Türk Halk Müziği sanatçısı "Kıvırcık Ali" olarak tanınan Ali Özütemiz için anıt mezar yaptıracak. Belediyeden yapılan açıklamada, 11 Ocak'ta vefat eden ve Esenyurt Gülbahçe Mezarlığı'na defnedilen Özütemiz için anıt mezar yapılacağı ve mezarlığın projesinin yarışmayla belirleneceği bildirildi. "Kıvırcık Ali Anıt Mezar Proje Yarışması"nın tanıtım toplantısının 12 Nisan'da gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, toplantıya Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, "Kıvırcık Ali"nin ailesi, çok sayıda sanatçı dostları, anıt mezar projesini yürütecek mimar ve heykeltıraşların katılacağı kaydedildi.

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