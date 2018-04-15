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Kültür-Sanat

"Kitap Hediye Günü"nde “Kitap Ağacı” çocuklara kitap verdi

İstanbul, 15 Nisan (DHA) - Her yıl Nisan ayının üçüncü pazar günü kutlanan Kitap Hediye Gününde çocuklar “Kitap Ağacından” hediye kitaplarını topladılar

15 Nisan 2018 16:51

İstanbul, 15 Nisan (DHA) - Her yıl Nisan ayının üçüncü pazar günü kutlanan Kitap Hediye Gününde çocuklar “Kitap Ağacından” hediye kitaplarını topladılar.
Bu yıl üçüncüsü kutlanan “Kitap Hediye Günü” için İstanbul Minatürk’te bulunan “Kitap Ağacı” kitaplarla donatıldı. Çocuklar ağaçtan meyve yerine hediye olarak kitapları topladılar.
Kitap Hediye Günü; Herkese Kitap Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş ve Yayıncılar Birliği’nin katılımı ile Miniatürk’te yapılan bir tören ile başladı. Törende İstanbul Büyükşehir Belediyesi Miniatürk İşletme Müdürü Resul Erkan, yaptığı konuşmada kitap okumanın faydalarını anlattı ve kitap okumayı sevdirip yaygınlaştırmak gerektiğini vurguladı.
Kitap Hediye Günü’nde çeşitli alışveriş merkezlerinde bugüne özgü etkinlikler yapıldı. Kitapevleri bu özel güne mahsus kitap dostları için özel sürprizler hazırladı.
Sanatçılar, iş adamları, yazarlar ve vatandaşlar tanımadıkları bir kişiye kitap hediye etmek ve bulanları
sevindirmek için içine özel bir not yazdıkları kitapları şehrin çeşitli yerlerine bıraktılar.
Kitaplarını bırakırken çektikleri videoları sosyal medyalarında #KitapHediyeGünü etiketi ile paylaşarak arkadaşlarını da kitap bırakmaya davet ettiler.
Herkese Kitap Vakfı Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:
\"Kitap en değerli hediyedir. Her yıl Nisan ayının üçüncü pazar günü insanların birbirlerine kitap hediye etmesini istiyoruz.
\"IPSOS araştırma şirketinin yaptığı bir araştırmada çocuklarına kitap hediye etme alışkanlığı olan ülkeler sıralamasında Türkiye 180 ülke arasında sonlarda 140’ıncı sırada yer alıyor.
\"Çocuklarımıza kitap hediye etmeyi bir alışkanlık haline getirmeliyiz.
\"Bir kitap bir gelecektir. Her kitap yeni bir pencere açar. Okuyan Türkiye için herkes, herkese kitap hediye etsin.\" (Fotoğraflı)

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