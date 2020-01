"Kişiye özel kanser tedavileri hayat kurtarıyor"

İSTANBUL, (DHA)-MEDİPOL Mega Üniversite Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr Özcan Yıldız 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla kanser tedavisinin 100 yılı aşkın süre ile \'tek beden her kişiye uyar\' prensibine göre yapıldığına dikkat çekerek “Son yıllarda teşhis edilen kanserden alınan biyopsi ya da ameliyatla çıkartılmış tümörün özelliklerine göre farklı tedaviler ile bazı kanserlerde yaşamı uzatmak ve iyileşme oranlarını arttırmak mümkün oluyor\" dedi.

Kanser hastalarının ameliyat ve tedavi sürecinde ya da tedavi sonrası iyileşme ve rehabilitasyon sürecinde yaşam kalitelerinin terapilerle yükseltilebildiğini belirten Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr Özcan \"Beslenme tedavileri, yoga, meditasyon, egzersiz, sanat tedavisi ve müzik terapileri duygu durumlarını güçlendiriyor” dedi.

\"KANSERLERİN YÜZDE 30\'U SİGARA İLE İLGİLİ\"

Yaklaşık yılda her 100 bin kişinin 500’e yakınına kanser teşhisi konulduğuna dikkat çeken Medipol Mega Üniversite Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr Özcan Yıldız, “Bu oranda her üç kişiden birinin hayatı boyunca kansere yakalanma ihtimali doğuyor. Kanserde erken teşhis konabilirse oldukça yüksek oranda iyileşme sağlanıyor. Bilmelisiniz ki genetik faktörlerden çok çevresel faktörler bu hastalığa neden oluyor. Dünya Kanser Günü’nde insanlara tek bir mesajım var. Lütfen sigara içiyorsanız bırakmak için her yolu deneyin, zira kanserlerin yüzde 30’u da sigara ile ilişkilidir” diye konuştu.

HIZLI YAYILAN KANSER TÜRLERİ VE KORUNMA YOLLARI

Kanser çeşitlerinden pankreas, akciğer, mide, safra yolları ve karaciğer kanserlerinin hızlı yayılma potansiyeli olduğunu dile getiren Dr Yıldız, “Genetik faktörlerden ziyade kanserojen maddeler, başta tütün olmak üzere egzoz gazları, endüstriyel kirlilik, gıda ve tarımsal kimyasallar, yanmış ve aşırı kızartılmış yiyecekler, güneşe ve radyasyona aşırı maruz kalmak bu hastalığa neden olur. Bu etkenleri ortadan kaldırabilir ya da en aza indirgeyebilirsek kanserden önemli bir orandan korunmuş oluruz” dedi.

Erken teşhiste oldukça iyi bir oranda iyileşme sağlandığına vurgu yapan Doç. Dr. Yıldız şöyle konuştu: “Zamanı geldiğinde kolonoskopi yaptırmak, kadınlarda mammografiyi ihmal etmemek, sigara içtiyseniz akciğer tomografisi çektirmek, kalın bağırsak, akciğer ve meme kanserinden ölüm oranlarını en aza indirdiği kanıtlanmıştır. En çok merak edilen beslenme konusunda ise sadece gündemdeki brokoli değil birçok sebze, renkli meyveler ya da baharatlar antioksidan özelliklerinden dolayı ya anti-kanser etki gösterdiğinden, bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirerek kansere tekrar yakalanmamaya yardımcı olmaktadır. Gündemden düşmeyen brokoli ise C vitamini, beta karoten, lif, kalsiyum ve folat içerdiği için özellikle kalın barsak kanserine karşı koruyucudur. Ayrıca içerdiği sülforofan adlı madde anti kanser özellik gösterir.”

