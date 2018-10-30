"Kişisel veri yeni çağın petrolü"

İSTANBUL, (DHA)- KİŞİSEL verilerin 2010 yılındaki anayasa değişikliğiyle koruma altına alındığını belirten Prof. Dr. Sultan Üzeltürk, \"Veri, yeni çağın petrolü olarak görülüyor\" dedi.

Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Konferans Salonu\'nda düzenlenen \"Uygulama ve Teori Bakımından Disiplinlerarası Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumu\" kişisel verilerin korunmasına yönelik alınması gereken hukuki önlemleri gözler önüne serdi. 2010 yılındaki anayasa değişikliğiyle kişisel verilerin koruma altına alındığını belirten Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan Üzeltürk, \"Veri, yeni çağın petrolü olarak görülüyor. Kimin elinde veri varsa bugün en güçlü o oluyor. 2010\'da bir anayasa değişikliği yapıldı kişisel veriler bir temel hak olarak anayasaya özel hayatın gizliliği ile ilgili maddeye ilave edildi. Avrupa\'daki örneklere kıyasla çok geç olmakla birlikte kişisel verilerin korunması kanunu da yürürlüğe girdi. Hızla kurul oluşturuldu ve çalışmalara başladı\" diye konuştu.

\"VERİSİZ HAREKET EDEMİYORUZ\"

Verilerin güvencesiz bir şekilde kayıt altına alınmasının tehlikeli sonuçlara neden olacağına dikkat çeken Prof. Dr. Üzeltürk, \"Veriler tutulduğunda size ilişkin tüm ayrıntılara, özel hayatınıza, kişiliğinize, eğitiminize, sağlığınıza, cinsel tercihlerinize ilişkin çok ayrıntılı alanlarda veriler tutulabiliyor. Bu verilerin güvencesiz korumasız şekilde tutulması ister istemez bireyin onuruna, haklarına ve hürriyetlerinin kullanılmasına demokratik bir toplumda yaşayışına engel olacak birtakım sonuçlara yol açıyor. Bireyin onuru kavramı çok üst bir kavram olduğu için bu verilerin korunması ve güvence altına alınması gerekiyor. Verisiz hareket edemiyoruz verilerin bir yerlerde depolanması lazım bunu güvencelerinin sağlanması bizim için hayati değer taşıyor\" ifadelerini kullandı.

\"SOSYAL MEDYA SİZİ KULLANIYOR\"

Sosyal medyanın güvenlik sorununa dikkat çeken Veri Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Volkan Dülger, \"Hemen hemen herkes sosyal medya kullanıyor. Sosyal medyadan ay sonunda ne kadar fatura geliyor? Sıfır...Demek ki sosyal medya sizi kullanıyor. O nedenle verilerinizi bu tür mecralarda paylaşırken mutlaka inceleyin. Verileri vermeme hakkınız olduğunu, verileri sildirme hakkınız olduğunu eğer hukuka aykırı kullanılıyorsa bunları düzeltme ve tazminat hakkınız olduğunu bilin en önemlisi de kvkk.org.tr adresine girerek haklarınızı öğrenin. Hakkınız ihlal ediliyorsa da şikayet edin. Siz telefonu taşıdığınız her an baz istasyonuyla sinyal alıp veriyor. Sizin lokasyon bilginizi veriyor o lokasyonda ne kadar kaldığınıza ilişkin bilgi veriyor. Bir fotoğraf çektiğinizde siz fark etmiyorsunuz ama onun bir datası var. Burada o resmin nerede çekildiği, hangi tarihte çekildiği hatta güneş ışığından dolayı tam zamanı veriyor. Siz fak etmeden sürekli ekmek parçalarını dijital alana bırakarak ilerliyorsunuz\" dedi.

VATANDAŞLAR HAKLARINI BİLMELİ

Veri Koruma Derneği Başkanı Avukat Selin Özbek Cittone ise birçok kişinin haklarından habersiz olduğunu ifade etti. Dijitalleşen dünyada verilerin gizliliğinin önem kazandığını anlatan Avukat Selin Özbek Cittone, şöyle devam etti:

\"Veri sahibi olarak bizler kanunun yükümlülüklerini yeni yeni öğrenmeye başlıyoruz. Farkındalık düzeyimiz arttıkça bizler veri sahipleri olarak haklarımızı kullanma yollarını daha ciddiye alacağız. Bağımsız bir kurum olarak Veri Koruma Kurulu zaten kanunla yetkilendirildi. Çok etkin çalışan, kamuyu bilgilendirmeye yönelik çalışmalarda bulunan bir kurul. Web sitesi gerçekten çok güzel, videoları, rehberleri var. Çok basit şekilde kişisel veri nedir, haklarımız nelerdir sorularına cevap oluyor. Ben öncelikle kurumun web sitelerini mutlaka ziyaret etmelerini öneririm. Bu konuyla ilgilenenlerin oradaki videoları izlemelerini tavsiye ediyorum.\"