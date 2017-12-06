İSTANBUL, (DHA)-MEDİPOL Üniversitesi öğrencileri okuma-yazma konusunda zorluk çeken ortaöğretimdeki çocukların ödevlerine yardımcı olmak amacıyla akıl atölyesi kurdu. Bir başka grup üniversite öğrenci ise, ağır kış şartlarının yaşandığı şu günlerde sahipsiz hayvanlar için kedi köpek evleri tasarlayıp sokaklara yerleştirdi ve \"Kış kapıda, sokak hayvanları için bir mama da sen koy\" çağrısı yaptı.

Medipol Üniversitesi öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında çeşitli projeler geliştirdi. Ortaokul öğrencilerine yönelik geliştirilen projeler kapsamında kendilerine 3 Boyutlu Yazıcı Grubu adını veren Medipol öğrencileri, Beykoz Rüzgarlıbahçe Şehit Hasan Kaya Ortaokulu 5. 6. ve 7. Sınıf öğrencileriyle birlikte bilgisayar destekli tasarımlar yaptı. Akıl Oyunları Grubu ise miniklerle birlikte akıl oyunları turnuvası gerçekleştirdi. Siber Güvenlik Grubu her hafta farklı sınıflarda öğrencilere siber güvenliğin önemi ve siber saldırılardan korunmak üzere animasyonlu söyleşiler düzenledi. İngilizce Grubu temel İngilizce dersi anlatırken Etüt Grubu ortaokul öğrencilerinin ödevlerine yardımcı oldu, Minik Şefler Grubu ise onlarla birlikte atıştırmalık kek yaptı. Gönüllü Melekler Grubu da çeşitli hastanelerde tedavi gören çocuk hastalara hediyeler aldı, onlarla oyunlar oynayıp hastane odalarını süsledi.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN BİR MAMA DA SEN KOY

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde geliştirilen projelerden biri de sokak hayvanlarının korunmasını ve yaşam şartlarının iyileştirilmesini amaçlayan \'Bir Mama Da Sen Koy.\' Öğrenciler proje kapsamında rengârenk kedi ve köpek evleri tasarlayıp sokaklara bıraktı. Hasta, yaralı, aç ve susuz hayvanlara yardımcı olmak isteyen üniversite öğrencileri; hem kedi ve köpek evi yaptı, hem de seminerler ve sosyal medya çalışmaları ile toplumda bu konuda farkındalık oluşturmaya çalıştı. Projenin bir grup gönüllü öğrencinin halkı bilinçlendirmede nasıl bir rol üstlendiğinin ve bu bilincin dalgalar halinde tüm topluma nasıl yayılabileceğinin de göstergesi niteliğinde olduğu belirtildi.

HUZUREVİ SAKİNLERİNE HER HAFTA MÜZİK DİNLETİSİ

Yaşlıları da unutmayan Medipol öğrencileri düzenli olarak yaptıkları ziyaretlerde büyükleri ile sohbet etmekle kalmayıp huzurevi bahçesinde bitkilerin bakımını yaptı, ağaçları süsledi. Üniversitenin Beykoz Kabacık’taki yerleşkesinin yakınında bulunan özel bir huzurevini onar kişilik gruplar halinde her hafta ziyaret eden öğrenciler de, sohbet ettikleri huzurevi sakinlerinin ilaçlarını almalarına ve yürümelerine destek oldu. Onlara eşlik eden Medipol Üniversitesi Türk Müziği Bölümü öğrenci ise huzurevi sakinlerinin istekleri doğrultusunda müzik dinletileri gerçekleştirdi.

(FOTOĞRAFLI)