"Karabiber hem yağ yakımını arttırıyor hem hastalıklardan koruyor"

Buse ÖZEL - Özgür KUMANOVALI, İSTANBUL - (DHA) Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Fidan, kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek için tüketilen baharatların gereğinden fazla kullanıldığında toksik etki yarattığını söyledi ve alerjiye neden olabileceğini belirtti. Diyetisyen Fidan, kırmızı renkli antioksidanların vücudumuz için önemli olduğunu açıklarken, kışın balkabağı çorbası ile hem metabolizmayı hızlandırabileceğimizi hem de bağışıklık sistemimizi güçlendirebileceğimizi söyledi.

\"PANCAR ÇOK GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDAN\"

Pancar, balkabağı, ıspanak, pırasa gibi sebzelerin mevsim geçişlerinde bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olabileceğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Fidan kış hastalıklarından korunmak için tüketilmesi gerekenleri şöyle açıkladı, \"Pancar çok güçlü bir antioksidandır. Bizim vücudumuz için gerekli olan savunma mekanizmasında en önde rol alanlardan biridir. Özellikle kırmızı renkli antioksidanlar vücudumuz için önemlidir. Bu nedenle pancar ve benzeri sebzelerin yanı sıra kara lahana gibi sebzeleri önemsemekte fayda var. Ekim ayında çıkan balkabaklarının içerdiği beta karoten ve alfa rinoleik asit açısından zenginlerdir ve biz bunları günlük beslenmemizde bulundurduğumuzda bağışıklık sistemimiz için çok ciddi anlamda katkı sağlar. Özellikle enfeksiyon hastalıklarına karşı korur. Okulların açılması ile birlikte, tatillerin bitmesi ile birlikte, İstanbul\'daki insan nüfusunun kalabalıklaştığı döneme giriyoruz. Bu dönem risklerin biraz daha arttığı, çocukların okula gidip geldiğinde burun akıntıları ve öksürük şikayetlerinin başladığı bir dönem. Bu noktada balkabağından çok güzel bir çorba yaparsak bağışıklık sistemini destekleriz ve hastalıklardan korunmaya yardımcı olabiliriz.\"

\"KARABİBER YAĞ YAKIMINI ARTTIRIYOR\"

Baharatların da faydalarına dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Fidan, baharatların gereğinden fazla kullanıldığında toksik olabileceğini, alerji yaratabileceğini belirtti ve şunları söyledi,

\"Karabiber çok iyi termojenik yani yağ yakımını arttırıcı etkisi olan bir bitkidir. Vücudumuzda enfeksiyonla savaşabilecek güzel bir besin kaynağıdır. Karabiberle birlikte zencefil, zerdeçal, yeşil elma olabilir. Polikliniğe gelen birçok hasta diyet yapıp kilo vermek isterken bağışıklık sistemi düştüğü için diyeti bırakmak zorunda kalıyor. Kilo vermek uğruna düşük kalorili diyetler uygulayarak kişiler bağışıklık sistemine zarar verebiliyorlar. Hem kilo verdiren hem bağışıklık sistemini destekleyen birçok besin var. Bunlar yumurta, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar, mevsimine uygun koyu yeşil yapraklı sebzeler, pancar, balkabağı, limon, elma olabilir. Günlük besin tablosunu tek tip ya da çok düşük kalorili beslenmeye indirmediğiniz sürece hem vücut yağ yakıp hem de bağışıklık sistemini destekleyebilir.\"

\"BALKABAĞI ÇORBASI HEM ZAYIFLATIYOR HEM KORUYOR\"

Kışın hastalıklardan koruyucu ama aynı zamanda metabolizmayı hızlandırıcı olarak balkabağı çorbası içilebileceğini de söyleyen beslenme uzmanı Derya Fidan, balkabağı çorbasının tarifini de verdi ve \"2-3 dilim balkabağı ile birlikte C vitamini açısından çok zengin olan 1 adet kapya biberi doğrayıp haşladıktan sonra içine tuz, soğan, sarımsak katarak hem hastalıklardan koruyan hem de metabolizmayı hızlandıran bir çorbayı haftada bir tüketebilirsiniz\" dedi.

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