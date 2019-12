-"Kadirşinas bir milletimiz var" İSTANBUL (A.A) - 06.11.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Bugün hem bayram sevinciyle mutlu oluyoruz hem de dünyanın dört bir yanında Türkiye'ye umut bağlamış insanları mutlu eden devletimizle, ülkemizle mutlu oluyoruz'' dedi. Bağış, partisinin Şile İlçe Teşkilatı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Vatandaşlarla bayramlaşan ve sohbet eden Bağış, partililerin sorunlarını ve isteklerini dinledi. Bağış, yaptığı konuşmada, 9 yıldır Türkiye'nin bayramları farklı yaşadığını belirterek, ''Bugün hem bayram sevinciyle mutlu oluyoruz hem de dünyanın dört bir yanında Türkiye'ye umut bağlamış insanları mutlu eden devletimizle ülkemizle mutlu oluyoruz Gerçekten çok kadirşinas bir milletimiz var. Milletimiz zenginliği kazanarak değil, vererek, paylaşarak, başkalarının dertlerine merhem olarak kazanabileceği bilinciyle, bugün Gazze'ye de, Somali'ye de, Bosna'ya da ulaştı'' diye konuştu. Gerçekten yardıma muhtaç olan insanların olduğu yerde Türkiye'nin bayrağının dalgalandığını ifade eden Bağış, şunları söyledi: ''Uğruna her birimizin kurban olacağı o bayrağımızın dimdik dalgalanması için inşallah daha uzun yıllar birlikte çalışacağız. Türkiye farklı bir boyuta geçti artık. Türkiye alan el değil, veren el haline geldi. Kurban bayramının da anlamı bu, paylaşabilmek... O dostluğu, kardeşliği acıyı, mutluluğu paylaşabilmek. Bizim kültürümüzde, değerlerimizde olan o zenginliği hamdolsun artık milletçe, devletçe hep birlikte yaşıyoruz. Türkiye'nin bugün geldiği nokta, 1990'lı yıllardaki umutsuz Türkiye değil. İşte gördünüz, Papandreu'nun Almanya Başbakanı önündeki duruşunu... Bu rahmetli Ecevit'in Clinton'un önündeki duruşunu hatırlattı bana. Ancak bugünün Türkiye'si, hamdolsun dünya liderleri Başbakanımızla kucaklaşmak için kuyruğa giriyorlar. Demek ki azmedince, birbirimize sahip çıkınca oluyor. Birbirimizle uğraşmaktansa, birbirimizin ortak paydalarıyla birlikte hareket ettikçe, kurban bayramının mesajını algılayınca Türkiye de yükseliyor, daha da yükselecek inşallah.'' -''Başbakan ve Cumhurbaşkanı önemli mesajlar verdi''- Bağış, bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün önemli mesajlar verdiğini kaydederek, ''Bu ülkenin birlik ve beraberliğine kimsenin zarar veremeyeceğini bugün bir kez daha en üst düzeydeki yetkililer vurguladılar. Allah ülkemizin birlikteliğini, beraberliğini, zenginliğini zararlardan korusun. Biz hep beraber oldukça, el ele verdikçe inşallah daha güzel yarınlar bizleri bekliyor olacak'' şeklinde konuştu. Şile'nin, Türkiye'nin ve dünyanın sorunlarının olduğunu, zengininden fakirine kadar her insanın sorunları olduğunu anlatan Bağış, ancak Türkiye'nin bu sorunları çözebilecek umudu ve azmi bulunduğunu bildirdi. Bağış, 10 yıl içerisine Başbakan Erdoğan ile birlikte Şile'ye en az 5 kez geldiğini belirterek, ''Hangi Başbakan Şile'ye geldi? Şile'de miting yapan Başbakan oldu mu? Bilmiyorum ben'' dedi. Bir partilinin, ''Ağva'ya geçen geldiğinizde çok kalmadınız'' demesi üzerine Bağış, şunları aktardı: ''O gün Edirne'ye şehit cenazesine gittim. Hayatımda unutamayacağım bir şehit cenazesidir o. Bir anne baba düşünün; İkisi de sağır ve dilsiz. 2 erkek evlatları olmuş. Birisi sağır dilsiz kendileri gibi, biri de sağlıklı. Üniversite bitirmiş, kimya bitirmiş, iş bulamadığı için polis kolejine gitmiş. Polis olmuş. İlk maaşını almış, Şırnak'a gitmiş. Şırnak'ta polis evinin önünde nöbet tutarken, uzun menzili tüfekle, uzun mesafeden çocuğu şehit etmişler. Konuşamayan o babanın bana bir sarılışı var. Haykırıyor. O sarılışla anlatıyor her şeyi. O babanın sarılışını unutamam. İşte onun için diyorum, bu bayrak uğruna hepimiz, bu kurban bayramında kurban oluruz. Bu ülke, bu vatan kolay bu noktaya gelmiyor. Buna rağmen, bütün bu hainliklere rağmen, fitneye rağmen hamdolsun dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisiyiz, en güçlü ülkelerden bir tanesiyiz. Bir de birbirimize kenetlenebilsek, uçacak bu ülke de... Ben o cenazeyi hiç unutamam.''