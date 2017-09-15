"İyileşme dönemi evde yapılacak hazırlıklara dikkat"

İSTANBUL (DHA) - BURUN estetiği sonrasında evde yapılacak hazırlıklar hakkında merak edilenleri anlatan Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal, \"Rinoplastiden sonra rutin alışkanlıklarınız genellikle en az bir veya iki hafta için değiştirilmelidir. Ameliyattan sonra iyileşme döneminin ayrıntılarını merak etmek için bolca zamanınızın olacağını düşünmek kolay olsa da, daha sonra tüm küçük ayrıntılarla uğraşmak için yeterince enerji dolu hissetmeyeceksiniz. Bu nedenle rinoplasti ameliyatından önce iyileşme döneminiz için evinizi düzenlemeniz iyi bir seçenektir\" dedi.

\"Rinoplasti ameliyatından önce buzdolabınızı daha sonra kullanabilmek için yiyecek ve içeceklerle doldurun\" diyen Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal, \"Ameliyatınızdan sonraki ilk veya iki gün boyunca hafif gıdalar tüketin. Puding gibi yumuşak gıdaların yanı sıra krakerler de idealdir. İlk birkaç gün sıcak yiyecekleri yemeyi bırakmak veya sıcak içeceklerden kaçınmak genellikle iyi bir fikirdir. Ameliyattan önce bazı yemekler hazırlamaya çalışın, böylece daha sonra uğraşmanız gerekmez\" diye konuştu.

YASTIK ALIN

Op. Dr. Uçal konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Tek bir yastık kullanıyorsanız rinoplasti ameliyatından sonra uyku pozisyonunuzu değiştirmeniz gerekir. Rinoplastiden sonra kafanızın daima yüksekte tutulması gerekir. Başın dik tutulması şişmeyi önlemeye yardımcı olur ve morlukları en aza indirir. Bu nedenle ameliyattan önce mutlaka, mağazaya gidin ve birkaç ekstra yastık satın alın.\"

BİR İYİLEŞME ALANI OLUŞTURMAKTA FAYDA VAR

İyileşme sırasında zamanınızın çoğunu geçireceğiniz yer neresi s olacak sorusuna açıklık getiren Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal, bazı insanların yatak odasında kalmayı, televizyon izlemek veya okumayı tercih ettiklerini belirtti. Bununla birlikte, ilk 24 saat boyunca gözlerin üzerinde buz tutmaya dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Uçal, diğer insanların zamanlarının çoğunu oturma odasında geçirdiklerini vurguladı. Dr. Uçal, \"Tercihiniz ne olursa olsun, bir yer seçip burayı iyileşme alanınız olarak ayarlamanız faydalı olacak ve bu süreci daha rahat geçirmenize yardımcı olacaktır.Seçtiğiniz alana dizüstü bilgisayarınız, telefonunuz veya tabletiniz gibi araçları ve birkaç tane de kitap yerleştirin\" dedi.

UYGUN KIYAFETLER SEÇİN

Uçal, \"Muhtemelen ameliyattan rahat kıyafetler tercih etmeniz gerektiğini anlamışsınızdır. Ancak bazı giysiler ilk haftalarda diğerlerine kıyasla daha uygundur. Önden düğmeli bir gömlek bulmak için dolabınızı gözden geçirin veya böyle rahat giyilebilecek bir kıyafetiniz yoksa satın alın\" diyerek sözlerini noktaladı.

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