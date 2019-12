-"İTHAL ET, SÜT VE TEREYAĞI ALIMLARI DURDURULMALI" TBMM (A.A) - 13.10.2010 - CHP Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, ithal et, süt, süt tozu ve tereyağı alımlarının durdurulması gerektiğini savundu. Özkan, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin tarım ve hayvancılık politikasını eleştirdi. Kürsüye hayvan bibloları koyan Özkan, bu bibloları daha önce Meclis kürsüsüne koyduğunda AK Parti'li milletvekillerinin, ''Kürsüyü hayvanat bahçesine çevirdin'' şeklinde eleştiride bulunduklarını söyledi. Bunların birer bacasız fabrika olduğunu ancak değerlendirilemediğini anlatmaya çalıştığını belirten Özkan, ''Beni dinlemediler. Hayvancılık için gerekli desteği zamanında ve yeterli bir şekilde vermediler'' dedi. Üretim için kullanılması gereken binlerce dişi hayvanın kesildiğini anlatan Özkan, bunun sonucunda et, süt, süt tozu ve tereyağının ithal edilmeye başlandığını dile getirdi. Özkan, bu gıdaların ithalatının durdurulması gerektiğini kaydetti. İthal edilen canlı hayvanların sağlıklı olup olmadığı konusuna da endişelerinin bulunduğunu belirten Özkan, ''Üzerinde 'helal gıda' yazmakla her zaman helal mı oluyor? Neyle besleniyor bu hayvanlar? Müslüman mahallesinde salyangoz satılır mı?'' diye konuşu.