"İnsanların büyük çoğunluğu doğru nefes almıyor"

İSTANBUL, (DHA) NEFES terapisi eğitmeni Semir Kurtoğlu, bebeklerin doğru nefes aldığını ancak yetişkinlerin büyük çoğunluğunun doğru nefes almayı bıraktığını söyledi. Doğru nefes almak için yapılan nefes terapisi ile insanların zihinlerini de boşalttığını, bir çeşit meditasyon tekniği sayılabileceğini ve bu şekilde hem fiziksel hem zihinsel rahatlama sağladıklarını söyledi.

BEBEKLER, YETİŞKİNLERDEN DAHA DOĞRU NEFES ALIYOR

İnsanların büyük çoğunluğunun doğru nefes almayı bebeklikten itibaren unuttuğunu belirtti ve şunları açıkladı: \"Bir bebeği izlediğinizde \'Doğru nefes nasıl alınır? Nasıl verilir?\' bunu görebilirsiniz. Çoğumuz doğru nefes almıyoruz çünkü şartlar, stres faktörü gibi etkenler bizim doğru nefes almamıza engel oluyor. Doğru nefes alıp almadığınızı tespit edebilmek için öncelikle nefesinizi ne kadar tuttuğunuza bakmanız gerekiyor. Stres, üzüntü, acı karşısında hep nefesimizi tutuyoruz. Doğru nefes dediğimiz aslında burunda alınan, diyafram dediğimiz vücudun karın bölgesinde toplanan ve oradan tüm vücuda yayılarak, alış süresi, veriş süresinden daha uzun olan nefestir. Doğru nefes dakikada en az 15-16 kere alınıp verilir. Buna dayanarak gözlem yaparsanız kendinizin ve etrafınızdakilerin doğru nefes alıp almadığını gözlemleyeceksinizdir.\"

\"DOĞRU NEFES ALIP VERMEYİ ÖĞRETİYORUZ\"

Nefes terapisine gelenlerin çoğunun işinde, özel hayatında mutsuzluklar ile geldiğini söyleyen Kurtoğlu, tıbbi tedaviye ihtiyaç duyan herkesin bir uzman doktordan yardım alması gerektiğini belirtti. Kurtoğlu, danışanları alternatif yöntemler ile desteklemek istediğini de açıkladı ve sözlerine şöyle devam etti: \"Nefes seminerlerimizde öncelikle doğru nefes alıp vermeyi öğretiyoruz. Vücuda maksimum oksijeni göndererek oksijen seviyesini yükseltmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda yaptığımız olumlamalarla onların zihnini boşaltarak nefesine odaklanmayı öğretmeye çalışıyoruz. Nefesine odaklanan biri de gündelik hayatında nefes alıp vermeye odaklanan bir insan da daha önce doğru nefes almadığını görüyor ve doğru nefes alıp verme işine başlamış oluyor.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Semir Kurtoğlu ile röp.

-Nefes egzersizleri görüntüleri

-Nefes terapisine katılanlarla röp.