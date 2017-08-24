"İlk defa kuş cıvıltısı duyunca eşimle oturup ağladık"

Buse ÖZEL / İSTANBUL, (DHA) 68 yaşındaki Salih Ünalafşar 18 yaşında işitme sorunları yaşamaya başladı. Zamanla bir kulağının işitmesini tamamen kaybeden Ünalafşar\'ın diğer kulağının işitmesi de gittikçe azaldı. Son 1 yıldır hiç duyamayan Salih Ünalafşar, 41 yıllık eşinin yardımıyla hayatına devam etti. 1 yıl sonra ameliyat olup duyma yetisini geri kazanan Ünalafşar, uzun zaman sonra ilk kez duymaya başlayınca çok duygulandıklarını eşiyle birlikte oturup ağladıklarını söyledi. Ünalafşar, \"Uzun zaman sonra ilk defa kuş cıvıltısı duydum\" dedi. Ameliyatı gerçekleştiren Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Kulak Burun Boğaz öğretim üyesi Prof. Dr. Fadlullah Aksoy işitme probleminin çözümsüz bir problem olmadığını, mutlaka doktora başvurularak tedavi edilmesi gerektiğini belirtti. Tedavi sonrası hastaların çok daha sosyal insanlar olduğunu belirten Prof. Dr. Aksoy, bu sayede daha mutlu olduklarını da sözlerine ekledi.

\"SON 1 YILDIR TOPLUMDAN KOPTUM\"

Duyma probleminin 18 yaşında geçirdiği zatürre hastalığının ardından başladığını belirten Salih Ünalafşar, daha sonra 35 yaşlarında alarm vermeye başladığını belirtti. Uzun yıllar işitme cihazı kullansa da yeterli duyma sağlayamayan Ünalafşar son yıllarda çok sevdiği yüzmeden de koptuğunu anlattı ve şunları söyledi:

\"Bu arada yüzme hastalığım var. Sabah 1,5 akşam 1,5 saat yüzerim ben. Artık son 2 senede yüzme de bitti. Tıpa tıkmama, bone takmama rağmen yüzme tehlike arz etmeye başladı. Son 1 yıldır toplumdan koptum. Kabuğuna çekiliyor insan. Duyma bambaşka bir şey. Sağolsun 41 yıllık hayat arkadaşım var. Bazen telefonları falan anlayamazdım. Hemen eşime verirdim. Eşim tercüme ederdi. Yani Almancam var İngilizcem var. Tercümanlık yapan adam tercümana ihtiyaç duyuyor. Duyma öyle bir şey.\"

1 YIL SONUNDA İLK DEFA BİR SES DUYUNCA AĞLADI

Kendisi iki dil bilmesine ve tercümanlık yapmasına rağmen son 1 yıldır hiçbir ses duyamadığını söyleyen Salih Ünalafşar, 1 yıl sonunda duyunca eşi ile birlikte çok duygulandıklarını ve ağladıklarını ifade etti ve \"Ben 68 yaşındayım okuma ve konuşmayı biliyorum. 1 yıldan sonra duymak nedir biliyor musunuz ve o anda ağlamışımdır da. Eşim de ağladı. Hep \'İyi olacaksın\' telkinlerinde bulundu. Bugünlere getirdi. Vade dolmuş bugünlere geldik\" dedi.

\"BENİMLE DALGA GEÇENLERİ ZİYARET EDECEĞİM VE GÖSTERECEĞİM\"

Duyamadığı süreçte kendisini en çok üzen şeyin kendisiyle dalga geçilmesi olduğunu söyleyen Ünalafşar bu konuda mesaj vermek istediğini belirtti ve şunları söyledi: \"İnsanlar duymayan biriyle lütfen dalga geçmesinler. Benimle dalga geçen müşterilerimin hepsini şimdi ziyaret edeceğim. Onlara göstereceğim ama insanlar empati duygusunu kaybetmesinler. Empati duysunlar. O bizde yok maalesef. İnsanlara en büyük mesajım bu.\"

\"YÜZDE 100 İŞİTME KAYBI VARDI\"

Ameliyatı gerçekleştiren kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Fadlullah Aksoy ise hastanın durumu hakkında bilgi verdi ve şunları söyledi:

\"Hastamız 68 yaşında. Daha önce çocukluğunda geçirmiş olduğu bir enfeksiyona bağlı olarak sağ kulağı duymuyor hastamızın. Sağ kulak duymadığı için sol kulakla idare etmeye çalışmış. Son 25 yıldır da sol tarafında işitme azlığı gelişmiş ama 10 yıldır artık sol kulağında hiç duyması yok. Sol kulağında hem akıntı şikayeti vardı hastamızın hem de hastayı esas rahatsız eden işitme kaybı. Hastanın testlerinde iki taraflı yüzde 100 işitme kaybı olduğu saptandı. Bu nedenle biz hem kulağı kurutmak hem de işitme kaybını düzeltmek amacıyla hastamıza cerrahi önerdik.\"

PROF. DR. AKSOY: \'DUYDUĞUMA İNANAMIYORUM\' DİYEN HASTALAR OLDU

Koklear implantın diğer işitme cihazlarından farkının da iç kulağımıza gelen seslerin iletimini arttırdığını söyleyen Prof. Dr. Aksoy, cihazın kulak fonksiyonu gördüğünü belirtti.

Hastaların duymaya başladıktan sonra sosyal ilişkilerinin çok daha iyi olduğunu ve daha mutlu bir insan olmaya başladığını belirten Dr. Fadlullah Aksoy hastasının gelişimini de şöyle anlattı:

\"Hasta duymayınca etrafındaki insanlarla pek iletişime geçmek istemiyor. Dolayısıyla duymaya başlayınca hasta birden bire sosyalleşmeye başlıyor. Etrafı ile iletişim kuruyor. Hasta konuşmaya başlıyor, eşini anlamaya başlıyor. Hastamıza işitme ayarları yapıldığı zaman hastamız ağladığını ifade etti bize. Yani yaklaşık yarım saat hasta ağlamış ve \'Duyduğuma inanamıyorum\' dedi hasta bize. Çok mutlu oldu tabii bizi de mutlu eden bu zaten.\"

İşitme kaybının çözümü olduğunu belirten Prof. Dr. Aksoy, doğuştan ya da erişkin yaşta da olsa mutlaka bir doktora gidilmesi gereken ve tedavisi de olan bir hastalık. Mutlaka değerlendirilmesi gerekir.

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