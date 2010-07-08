-"İKİ MADDE REFERANDUMA GİTMEYECEKSE, HAYIRLI OLSUN" TBMM (A.A) - 07.07.2010 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Anayasa Mahkemesinin, anayasa değişikliği paketine ilişkin kararına ilişkin, ''Sorunumuz o 2 maddeyle ilgilidir, 2 madde referanduma gitmeyecekse, hayırlı uğurlu olsun'' dedi. CHP milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın anayasa değişikliğinin iptali istemine ilişkin başvuruyla ilgili kararı açıklamasını Meclis kulisindeki televizyondan izlediler. Kararın açıklamasının ardından yapılan değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili İnce, şunları söyledi: ''Anayasa Mahkemesi, hukuki bir inceleme yapmıştır. Haklı bulur, haklı bulmaz... Anayasa Mahkemesi, bugüne kadar ki başvurularımızın yüzde 63'ünde bizim istediğimiz şekilde karar vermiş, yüzde 37'sinde farklı kararlar vermiş. Bunun hukuki sonuçları olduğu gibi bilimsel platformda da bu tartışılacak. Karara saygılıyız. Karar, beni şahıs olarak tatmin etmedi... Ama halkımız, bütün milletimizi tatmin edecektir. Anayasa Mahkemesinin, CHP'nin hassasiyetlerini dikkate almak gibi bir özelliği yok, olmak zorunda da değil. İktidar partisi, sürekli olarak yargıyla bizim aramızda polemiklere giriyordu. Bütün istatistiklere baktığımızda yüzde 63 oranında biz haklı çıkmışız. Gerekçeli kararı görmeden, ayrıntılı değerlendirme yapmamız doğru olmaz. Halkımız, Türk milleti, referandumda yargıyı, yürütmenin emrine sokmayacaktır, buna güveniyoruz. İki madde referanduma gitmeyecekse... Bizim engellilere, yaşlılara, çocuklara pozitif ayrımcılıkla ilgili bir sorunumuz olabilir mi? Bizim bunlara itirazımız yok. Sorunumuz o iki maddeyle ilgilidir. İki madde referanduma gitmeyecekse, hayırlı uğurlu olsun.'' -DİĞER GÖRÜŞLER- CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek ise ''Kılıç'ın açıklamasına göre iki madde referandum dışı kalacak. CHP'nin esas itirazı, hukuk devletini ihlal eden düzenlemeler şeklinde olduğu için bu iki maddeyeydi. Bu durumda CHP'nin itirazları dikkate alınmış oluyor. Diğer maddelerin referanduma gitmesi halinde evet oyu vereceğimizi söylemiştik'' dedi. CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin de ''Anayasa Mahkemesi, bir orta yol bulmaya çalışmış. Pratikte çok sağlıklı bir sonuç çıkaracağını zannetmiyorum. Karar beni tatmin etmedi. Biz de üyelerin seçim şekline itiraz ediyorduk, seçim şekli bizim istediğimiz şekilde oldu'' şeklinde konuştu. CHP Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ise ''Sayın Cumhurbaşkanı'nın referanduma sunduğu madde metni, Anayasa Mahkemesince müdahale edilerek, değişiklik yapılıyor. Dolayısıyla iki madde referanduma gitmiyor. CHP'nin dediği gibi iki maddenin dışında halk oylaması yapılıyor. Bu iki maddenin dışında referanduma gidilmesi halinde destek olacağımızı, başından beri söyledik. İstediğimiz oldu. Bu iki maddedeki kısmen iptaller, maddenin tümünün oylanmasını engeller'' değerlendirmesinde bulundu.