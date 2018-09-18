"İGÜ uluslararası öğrenci sayısını 10 katına çıkardı"

İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) uluslararası öğrenciler tarafından da tercih ediliyor. Üniversitenin, uluslararası öğrenci sayısını 10 katına çıkarttığı belirtildi.

Uluslararası öğrencilerin İGÜ’yü tercih etmelerindeki en önemli sebeplerden birinin üniversitenin 53 programının akredite edilmiş olması şeklinde değerlendiren İGÜ Uluslararası Ofis Direktör Yardımcısı Aysun Kaya, “Öğrenciler uluslararası geçerliliğe sahip diplomalarla mezun olmak istiyorlar. İGÜ onlara dünyaya açılan bir kapı olma özelliği taşıyor” dedi.

\"İNGİLİZCE PROGRAM SEÇENEĞİ FAZLA\"

İGÜ’nün diğer üniversitelere oranla öğrencilere daha fazla İngilizce program seçeneği sunduğunu belirten Kaya, “İngilizce program fazlalığı da öğrencilerin üniversiteyi tercih etmesinde önemli bir rol oynuyor. Ayrıca İGÜ tüm öğrencilerine ücretsiz çift anadal yapma olanağı sunuyor” diye konuştu.

“ULUSLARARASI BİR ÜNİVERSİTE”

İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni uluslararası bir üniversite olduğu için tercih ettiğini belirten Iraklı Silivia Ali ise “Üniversitenin sahip olduğu akreditasyonlar diplomalarımızı dünyada geçerli kılıyor. Burada seçebileceğim birçok program var ve geleceğim için en iyisinin burası olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Uluslararası öğrenciler için üniversitenin düzenlediği yaz okuluna katıldığını ve eğitim kadrosundan etkilendiğini belirten Mısırlı Nada Wasfy, “Üniversite diplomasının çok önemli olduğunu biliyorum. İGÜ’den mezun olduktan sonra dünyanın neresine gidersem gideyim iş bulacağımdan eminim” dedi.

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