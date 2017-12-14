"Horlama ve uyku apnesi yaşam kalitesini düşürüyor"

İSTANBUL, (DHA) SAĞLIKSIZ ya da yetersiz uykunun pek çok hastalığa neden olabileceğini ifade eden kulak burun boğaz ve baş, boyun cerrahisi uzmanı Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal, dikkatsizlik, odaklanamama, agresiflik, yılgınlık, depresyon, hafıza kaybı gibi sorunların kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürebileceğini belirtti.

Uykusuzluğunun nedeni eşinin horlaması olan kişinin sinirsel olarak yıprandığını, bunun yanında tansiyonunu da olumsuz etkilediğini vurgulayan Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal, horlamanın hem horlayan kişi için, hem de yanındaki eşi için ciddi bir sorun olduğunu belirtti.

Uçal, ‘’Horlama, üst hava yollarında tıkanıklık ve daralmalara bağlı oluşan sestir. Burun eğriliği, burun tıkanıklığı, sinüzit, saman nezlesi (alerjik rinit) geniz eti, bademcik, küçük dil, normalden büyük dil, alt çenenin küçük olması ve yumuşak damak sarkıklığı gibi sorunlar horlamaya neden olur. Ayrıca fazla kilo yani obezite de horlama nedenlerinden biridir’’ dedi.

‘’UYKU APNESİ, UYKU ESNASINDA SOLUNUM KESİLMESİDİR’’

Sosyal bir problem olarak algılanan horlamanın bazen ciddi hastalıkların öncüsü olabileceğinden bahseden Op. Dr. Uçal, uyku esnasında hava yolundaki darlığa bağlı olarak solunum kesilmesinin (apne) en sık rastlanan sorunlardan biri olduğunu sözlerine ekledi.

Horlayan kişinin nefesini 10 saniye boyunca tutabildiği için ‘tıkayıcı uyku apnesi’ riski altında olduğunu söyleyen Uçal, uyku apnesinin ise yüksek tansiyondan kalp krizine, erken bunamadan ani ölüme kadar çok ciddi sorunlara sebep olabileceğini vurguladı. Horlama sebebinin doğru olarak ortaya konduktan sonra tedavisinin mümkün olduğunun altını çizen Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal, üst solunum yolu tıkanıklığının ilaçla ya da gerekirse cerrahi müdahale ile düzeltilebileceğine dikkat çekti.

‘’Müdahaledeki hedef, hastanın hava yollarını genişletmek ve uyku esnasında daralan havayolu bölgelerini rahatlatmaktır. Küçük dil ameliyatı, bademcik ameliyatı ve yumuşak damak radyofrekansı en sık başvurulan cerrahi yöntemlerdendir’’ diyen Op. Dr. Uçal,hafif horlama ve uyku apnesendromu tedavisinde farklı cerrahi müdahalelerin uygulanabileceğini söyledi.

‘’HORLAMANIN TEDAVİ ŞEKİLLERİ’’

Kaliteli burun nefesi için kıkırdak eğriliğinin düzeltilebileceğini, burun içi etlerinin küçültülebileceğini varsa geniz etinin alınabileceğini dile getiren Uçal, nefes kalitesinin artırılması için de küçük dilin küçültülebileceğini veya yumuşak damağa asılabileceğini, yumuşak damak radyofrekansı ve bademcik ameliyatlarının da yapılabileceğini belirtti. Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal, şikayetlerin orta ve yüksek düzeyde ise hava yollarındaki tıkanıklık saptandıktan sonra gerekirse çene ve dil ilerletilmesinin, dil kemiğinin asılmasının ya da dil köküne yönelik müdahalelerin yapılabildiğini anlattı.

Burun estetiği (rinoplasti) yapılan hastalarda burundaki tıkanıklıkların giderildiğinden dolayı horlamanın da tedavi edilmiş olacağını vurgulayan Uçal, rinoplasti ameliyatlarında estetik normlar ile birlikte burnun fonksiyonel işlevinin de dikkate alındığını, bu nedenle nefes almaya engel olan eğrilik ya da burun eti büyümesi problemlerinin de çözülebildiğini belirtti. Uçal, nefes alma sorununun çözüldüğünde ise horlama tedavisinin de gerçekleşmiş olduğuna dikkat çekti.

Op. Dr. Uçal tedaviyi destek amaçlı horlayan kişilerin yatmadan önce yemek ve alkolden kaçınması gerektiğini belirterek, kilo problemi olanların da mutlaka ideal kilosuna ulaşmak için çaba harcaması gerektiğini söyledi.

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