-"Herhangi bir ülkeye karşı ayrıcalık söz konusu değil" ANKARA (A.A) - 26.10.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Van depremiyle ilgili birçok ülkeden yardım teklifi geldiğini belirterek, ''İhtiyaç söz konusu olunca Dışişleri Bakanlığınca duyuruldu, herkes yardımlarını koşturuyor. Sadece İsrail değil, başka ülkelerden de geliyor. Herhangi bir ülkeye karşı bir ayrıcalık söz konusu değil'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Marilyn Jusayan Alarilla'yı kabulünden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gül, deprem bölgesine gidiş tarihinin belli olup olmadığını sorulması üzerine tarih kesinleşince bunun duyurulacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, ''Van'a gideceğiz, ama orada insanların çalışmasını aksatmamak için şu anda değerlendiriyoruz ve orayla irtibat içerisindeyiz. Yoksa aklımız fikrimiz orada. Ama fiziken buradayız. Biliyorsunuz biz oraya gidince esas iş görmesi gerekenler, acil yardım bekleyen insanların başında olması gerekenler, bu işlerini biraz ihmal ediyorlar. Bu bakımdan bekliyoruz'' dedi. Bir gazetecinin, İsrail Dışişleri Bakanlığının Van'a prefabrike ev gönderdiğini açıkladığını hatırlatması ve ''Sizin de İsrail Cumhurbaşkanı ile bir görüşmeniz oldu. İsrail'in yardımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz'' diye sorması üzerine Gül, şöyle konuştu: ''Sadece İsrail değil, ben belki yirmiye yakın devlet başkanıyla telefonda görüştüm. Hepsi de yardıma hazır olduklarını söylediler. İhtiyaç söz konusu olunca Dışişleri Bakanlığınca duyuruldu, herkes yardımlarını koşturuyor. Sadece İsrail değil, başka ülkelerden de geliyor. Herhangi bir ülkeye karşı bir ayrıcalık söz konusu değil. Sadece Azerbaycan ve İran yakın oldukları, komşu oldukları için yardıma hemen ilk gün geldiler. İzin almadan, bize sorma ihtiyacı duymadan koştular. Ama diğer birçok ülke, 'İhtiyaç varsa biz de yardım etmek istiyoruz' dediler. İlk etapta Türkiye bir uluslararası yardım çağrısı yapmadı. Ama daha sonra belli konularda yardım talebinde bulundu. Ve her ülke şimdi elinden geleni yapıyor.'' Cumhurbaşkanı Gül, Van depremi dolayısıyla 29 Ekim resepsiyonunun iptal edildiğinin anımsatılarak, terör saldırıları ve operasyonların bu kararın alınmasında etkisi olup olmadığının sorulması üzerine, ''Hepsi söz konusu'' yanıtını verdi.