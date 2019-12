-"Her iki bayram da bizim zafer bayramımızdır" KOCAELİ (A.A) - 30.08.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, ''Her iki bayram da bizim zafer bayramımızdır. Birincisi ülkemizi işgal eden ve milletimize düşmanlık edenlere karşı kazanmış olduğumuz zafer, ikincisi de kendi zayıflıklarımıza karşı kazandığımız zaferdir'' dedi. Bakan Ergün, partisinin Kocaeli il başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Ramazan Bayramı'nı birarada kutlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi. İki bayramı kutlamanın öneminin çok büyük olduğuna dikkati çeken Ergün, şöyle dedi: ''30 Ağustos Zafer Bayramı, milletçe düşmanlarımıza karşı ülkemizi işgal eden ve bizi coğrafyadan silmek isteyenlere karşı büyük bir iradeyle beraberlik ruhuyla kazandığımız bir zaferdir. Ramazan ayında ise 30 gün oruç tutarak kendi irademizi sergileyerek zayıflıklarımızı görmeye ve zayıflıklarımızı yenmeye çalıştık. Onu için bunu bir bayram olarak kutluyoruz. Her iki bayram da bizim zafer bayramımızdır. Birincisi ülkemizi işgal eden ve milletimize düşmanlık edenlere karşı kazanmış olduğumuz zafer, ikincisi de kendi zayıflıklarımıza karşı kazandığımız zaferdir.'' Bayramların birarada sevinç içerisinde kutlanması gerektiğini vurgulayan Bakan Ergün, şunları kaydetti: ''Bayramda sevdiklerimizi ve mezarlıklarda kaybettiklerimizi ziyaret ederek dua edeceğiz. Büyüklerimizi, kardeşlerimizi ve arkadaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Bu bayramı büyük birlik, beraberlik içerisinde kutlamaya çalışacağız. Çünkü bundan sonra da kazanmamız gereken zaferler ve başarılar var. O zaferler ve o başarılar büyük birlik ve beraberlik içerisinde sağlam bir iradeyle kazanılabilir. Kazanılacağına inanılarak kazanılabilir. Baştan kazanmayacağını düşünenler ve kazanamayacakları konusunda tereddüt yaşayanlar zaten kazanamazlar. Onlar baştan kaybetmiş olurlar. Bizler bunu baştan kazanacağız demeliyiz. Bunlara inanarak güçlü bir iradeyle, ama birlik ve bütünlük içerisinde yola devam etmek lazım.'' -''Terör prangasından kurtulacağız''- Türkiye'nin ve Türk milletinin daha nice başarılara ve zaferlere ihtiyacı olduğunu belirten Ergün, ''Siyasi ve ekonomik zaferler. Bölgemizin yanı sıra dünyada milletçe ve ülke olarak oynayacağımız rol, yapacağımız işler var. Hatta bunların bir kısmı daha yeni başlıyor. Çünkü millet olarak misyonumuzun yeni farkına vardık. Üzerimizdeki bazı yükleri de yeni yeni üzerimizden atıyoruz'' dedi. Hükümet olarak, Türk milletinin ayağındaki bazı prangaları yeni yeni çözmeye başladıklarına dikkati çeken Ergün, şöyle devam etti: ''Milletimizin eli kolu daha yeni serbest kalıyor ve rahatlıyor. Ne yükler taşıdık senelerce, ayağımızda ne prangalarla koşmaya çalıştık, ama Allah'a şükürler olsun partimizin iktidarları döneminde son 9 yıl içerisinde birçok yükü kenara koyduk. Dış ve iç politikanın yanı sıra ekonomideki kötü yönetimlerin yüklerini kenara koyduk. Antidemokratik uygulamaların ağırlıklarını kenara koyduk. Ayağımızdaki prangayı çözdük. Şimdi Allah'ın izniyle hedefimize daha hızlı koşabiliyoruz. Millet olarak ayağımızda bir pranga kaldı. İnşallah onu da çözeceğiz. O da terör meselesidir. Ülkemizi milletimizi terörle terbiye etmek isteyenler şunu asla unutmasınlar: Bu milleti terörle hizaya getirilecek terbiye edilecek millet değildir. Böyle bir şeye de ihtiyacı yoktur. Milletimizin ayağındaki son pranga da budur. İnşallah onun da çözümünü bu dönemde gerçekleştirmiş ve milletimizin ayağındaki son prangayı da çözmüş olacağız.'' -Türkiye'de yeni dönem başlıyor- Ergün, Türk milletinin artık kim kimdir, ne nedir, kimin eli kimin cebindedir, kim kimle ne yapmış ve hangi iş birlikleri vardır; bütün bunları bugün daha net şekilde gördüğünü söyledi. Türkiye'nin terör prangasınından kurtulduğunda 2023 hedeflerine doğru hızının daha da artacağını, güçlü ve muhteşem bir ülkenin inşasının devam edeceğini anlatan Bakan Ergün, şunları söyledi: ''Yeni dönem muhteşem bir Türkiye'nin inşa edileceği bir dönemdir. Partimizin son iki döneminde kuvvetli bir altyapı oluşturarak sağlam temeller attık. Birçok arazideki engelleri kaldırarak düz alan oluşturduk. Şimdi muhteşem bir Türkiye'yi inşa etme süreci başlanmış oldu. 12 Haziran genel seçimlerinde söylediğimiz hiçbir söz havada kalmayacak. Çünkü onları yazılı belgeler haline dönüştürdük. Başlangıçta bir seçim beyannamesi olan sözler şimdi bir hükümet programına ve daha sonra da eylem planına dönüştü. Her işin kim tarafından, hangi zamanda ne şekilde yapılacağı belirlenmiş oldu. Bayramdan sonraki süreçte bütçe çalışmalarına başlayacağız. Parlamento 1 Ekim'de açıldığında eylem planı olarak hangi bakanlıkta kim ne görevini, ne zaman ve ne şekilde yapacak onu kararlaştıracağız. Daha sonra muhteşem Türkiye'nin inşası için bütün safhaları ve tüm adımları hangi gün ve hangi hedefe varacağımıza kadar da kamuoyuyla paylaşmış olacağız.'' -''Partimizin kongre süreci başladı''- Partilerinin 3 dönem üst üste iktidara geldiğini anımsatan Bakan Ergün, ''İnşallah dördünce ve beşinci iktidar dönemini de yakalama şansına sahip olacağız'' dedi. Seçimleri kazanmak için azim ve kararlılıkları olduğunu vurgulayan Ergün, sözlerini şöyle tamamladı: ''Türkiye'de ilk defa böyle bir şey oluyor. Bir siyasi parti üst üste oylarını artırarak iktidara geliyor. Fakat şimdi partimizde bir yenilenme ve gözden geçirme süreci yaşıyoruz. Kongrelerimiz var. Gençlik kollarımız kongrelerine başladılar. Birçok yerde bitti ve kadın kollarımızın kongreleri başlıyor. Sonra ana kademelerimizin kongreleri başlıyor. Kongrelerin gözden geçirme, yenilenme ve dinamizm kazanmanın yanı sıra bazı yeni arkadaşların kadroya katılması dönemi olması lazım. Yok bir yenilenme ve gözden geçirme olmazsa, bazı yeni arkadaşları ve yeni simaları kadroya katma şeklinde olmazsa o zaman kongrelerde ileri gitmek yerine geri gideriz. Halbuki bu kongrelerimiz bizim ileri gitme kongrelerimiz olması lazım. Bunu için partililerimizin yeniden gözden geçirme sürecine katılmaları gerekir.''