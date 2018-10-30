"Her diş rengi farklı diş sorununa işaret edebilir"

İSTANBUL, (DHA) AŞIRI çay, kahve gibi içeceklerin tüketiminin yanı sıra dişte kırık, diş minesinin çatlaması gibi nedenler de dişin sağlıklı rengini kaybetmesine yol açabilir. Uzmanlara göre sağlıklı beyaz rengin dışında her renk dişle ilgili bir soruna işaret ediyor olabilir.

\"GÜNLÜK BAKIMI İHMAL EDİLEN DİŞLER SARI GÖRÜNÜMLÜDÜR\"

Dentakademi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi\'nden diş hekimi Emrah İpek, birçok faktörün diş rengini etkileyebildiğini belirtti ve \"Diş rengi, yapılan günlük bakımlar, düzenli muayene, gün içerisinde tüketilen sigara, renkli gıda ve içeceklere bağlı olarak kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Günlük bakımı ihmal edilmiş dişler sarı görünümlüdür. Bununla birlikte düzenli doktor kontrolü yapılan, günlük hijyeni sağlanan ağızlarda da dişler bembeyaz olmayabilir. Burada da etkili olan faktörler, kişinin diş yapısı, diş minesinin kalınlığı ya da inceliği gibi genetik faktörler ile diş sıkmaya bağlı olarak dişte bir aşınmanın olup olmamasıdır\" dedi.

\"DİŞ RENGİNİN GRİ YA DA SARI OLMASI DİŞİN DARBE ALDIĞININ GÖSTERGESİ OLABİLİR\"

Diş renginin dişte gelişen rahatsızlıkları gösteren önemli bir ipucu olduğunu söyleyen İpek, \"Diş renginin normalden daha sarı ya da gri olması dişin geçmişte darbe aldığını ve bu darbe nedeniyle canlılığını kaybettiğini ya da köklerde kistlerin oluşturduğu anlamına gelebilir. Bu durumda çekilecek röntgen ile acilen tedaviye başlanması gerekmektedir.

Diş yüzeyinde gözle görülen lekelenmeler ve siyah renkli oluşumlar çürük göstergeleridir. Çekilen ağız içi filmler ile boyutları tespit edilerek, tedavisi gerçekleştirilir.

Diş yüzeyindeki düz çizgi şeklindeki sarılıklar diş minesindeki çatlakları işaret eder. Diş minesindeki çatlaklar ihmal edilmemesi gereken durumlardan biridir. Çatlakların oluşum nedeni tespit edilmeli ve bu çatlaklar diş renginde değişime yol açmadan tedavi edilmelidir\" diye konuştu.

\"DİŞ SIKMA TEDAVİ EDİLMELİ\"

Dişin sararmasını engellemenin ilk yönteminin günde en az 2 defa doğru fırçlama tekniğini kullanmak olduğuna dikkat çeken diş hekimi İpek, \"Diş yüzeyinde yeni oluşan çürükler tespit edilmeli ve temizlenmesi sağlanmalıdır. Kişide bruksizm yani diş sıkma gibi bir hastalık varsa bu tedavi edilmeli ve diş minesinin zarar görmesi engellenmelidir. Çarpık dişlerde diş taşı temizliği yapılmazsa dişlerde kahverengiye doğru giden renklenmeler görülebilir. Düzenli aralıklarla yapılan diş hekimi kontrolleri sonrası diş taşı temizliği yapılması diş renginin korunması için gerekli olan önlemlerdendir. Ancak bazı durumlarda dişler, düzenli ve günlük temizliğe, yüzeydeki hasarlara ve genetiğe bağlı olarak sarı tonlarda olabilmektedir. Bu gibi dişlerde diş tonunun açılması için diş beyazlatma işlemi uygulanmaktadır\" dedi.

\"DİŞ BEYAZLATMA 2 ŞEKİLDE YAPILABİLİR\"

Diş beyazlatmanın ofis tipi denilen diş hekimi kontrolünde yapılabileceği gibi ev tipi olarak da yapılabileceğini belirten diş hekimi İpek sözlerine şöyle devam etti, \"Ofis tipi beyazlatma klinikte lazer yardımıyla uygulanır ve aynı gün içinde 2-3 seansla son bulur. Ev tipi beyazlatma ise kişilerin evde kendilerinin uyguladıkları yöntemdir. Ev tipi beyazlatma ise 8 veya 10 günlük bir süreçtir. İki yöntem arasındaki fark ofis tipi beyazlatma işlemi hekim kontrolünde yapılması sonucunda beyazlatma ajanı jellerin diş etine sızmasına izin verilmeden kontrol altında yapılması ve daha hızlı sonuç alınmasıdır. Ofis tipi beyazlatma işlemi ev tipi beyazlatma işlemine göre dişler üzerinde çok daha beyaz bir etki oluşturur. Ayrıca ev tipi beyazlatma işleminde 8-10 gün sonra elde edilecek sonuç ofis tipi beyazlatma işlemi ile 3-4 seans karşılığı olan 1 saatlik süreçte elde edilmektedir. Aşırı renklenmiş dişlerde ofis tipi ve ev tipi beyazlatma birlikte de önerilebilir.\"

\"AĞIZ BAKIMINA DİKKAT EDENLERDE 3 YIL BEYAZLATMA ETKİSİ SÜREBİLİYOR\"

18 yaşın üstündeki herkesin diş beyazlatma işlemi uygulayabileceğini söyleyen İpek, \"İşlem öncesi dişlerin sağlık durumunun mutlaka değerlendirilmesi gerekir. Dişlerde çatlak, çürük ya da kırık olup olmadığı, sıcak, soğuk hassasiyetinin yaşanıp yaşanmadığına dikkat edilmelidir. Diş beyazlatma işlemi için sağlıklı bir diş ve diş etinin olması en önemli şartlardandır. Diş beyazlatma işleminden sonra da kişiden kişiye işlem kalıcılığı değişiklik göstermektedir. Ağız bakımına dikkat eden kişilerde 3 yıl, sigara, çay ve kahve tüketen kişilerde ise etki süresi 8-10 aya kadar düşer\" dedi.

Doğru şartlarda uygulanan diş beyazlatmanın herhangi bir zararının olmadığını belirten Dt. Emrah İpek, diş beyazlatma işlemi yaptırmak isteyen kişilerin herhangi bir ürünü kullanmak yerine diş hekimine danışarak, diş hekiminin kontrolünde bakım yapmalarının diş sağlığı için önemli olduğunun altını çizdi.

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