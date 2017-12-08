"Her 90 dakikada bir kişi diyabet nedeniyle görme kaybı yaşıyor"

İlknur SARGUT-Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)- DİYABETİN hastanın göz damarlarına zarar verdiğini söyleyen Prof. Dr. M. Bora Eldem, dünyada her 90 dakikada bir kişinin diyabet nedeniyle görme kaybı yaşayabildiğini söyledi. Erken teşhisin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Eldem, \"Diyabet hastaları senede bir günlerini göz hekimlerine ayırsınlar\" dedi.

Türk Oftalmoloji Derneği ile Novartis\'in birlikte hayata geçirdiği \'Diyabete Karşı Gözünü Aç\' kampanyası \'Senede 1 Gün\' diyerek diyabete bağlı görme kaybına dikkat çekmeyi hedefliyor. Türk Oftalmoloji Derneği hekimleri, diyabetin görme yetisi üzerindeki etkileri ve kampanyanın detaylarını düzenlenen basın toplantısı ile açıkladı. Her 3 diyabetliden birinde görme bozukluğu ihtimaliyle karşılaşıldığını belirten Türk Oftalmoloji Derneği, Türkiye’de bulunan 7 milyon civarında diyabet hastasından 2 milyondan fazlasının bu riski taşıdığını vurguladı.

\"ERKEN TEŞHİS GÖRME KAYBINI ÖNLÜYOR\"

Diyabetin görme kaybına yol açan nedenlerin başında geldiğini belirten Hacettepe Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Türk Oftalmoloji Derneği Eski Genel Başkanı Prof. Dr. M. Bora Eldem, \"Dünyada 90 dakikada bir kişi diyabet nedeniyle görme kaybı yaşıyor. Bu çok büyük bir rakam. Diyabet hastalığı böbreği, damarları, sinir sistemini ve maalesef gözü tutar. Diyabet hastalarının en çok korktukları komplikasyon görme kaybıdır. Eğer diyabet hastalarındaki görme kaybını erken teşhis eder ve doğru takiple tedaviyi gerçekleştirirsek görme kaybının ilerlemesini önleme şansımız vardır. Hastalar şikayetleri olsun ya da olmasın senede bir kere göz doktoruna muayene olmalılardır. Bu çok kısa bir muayenedir. Şu anda elimizde öyle güzel ilaçlar var ki diyabetten dolayı olabilecek görme kaybını tedavi etme ve önleme şansımız mevcut. Bu hem bizler hem hastalarımız için büyük bir şans\" dedi.

\"SENEDE BİR GÜNLERİNİ AYIRSINLAR\"

Diyabetin genç ve çalışan yaş grubunu etkilediğine dikkat çeken Prof. Dr. M. Bora Eldem, \"Diyabet, hastaları 25-30 ila 60-65 yaş arasını tutar. Bu insanların aile ve ekonomiye en çok katkılarının olduğu yaş grubudur. Bu yaş grubunda görme kaybı yaşayan bir insan herkes için yüktür. Çocukluk çağında bile diyabet olabilir. Doğduktan birkaç gün sorna bile diyabet tanısı alan bebekler var. Projenin amacı, diyabet ve göz arasında toplumda bir farkındalık yaratmaktır. Bu diyabet hastalarının iyiliği için bunu ihmal etmemeleri lazım. Hiçbir sıkıntıları yoksa dahi senede bir günlerini lütfen göz hekimlerine ayırsınlar\" diye konuştu.

\"HAMİLELER 3 AYDA BİR MUAYENE OLMALI\"

Hastalığın sinsi şekilde ilerlediğine dikkat çeken Ege Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jale Menteş ise şunları söyledi:

\"Hasta diyabetin gözüne verdiği zararı hiç farketmeyebilir. Çünkü hastalık ilk etapta herhangi bir belirti vermiyor, görme eksikliği yapmıyor. O yüzden hastalarımızın hepsi diyabet tanısı konulur konulmaz senede bir gün mutlaka göz hekimine görünmeliler. Eğer hamileyse bu süre 3 aya iniyor. Daha ileri aşamalarda ağır görme kayıpları yapıyor o zamanda tedavi şansımız daha da azalmış oluyor.\"

DERYA BAYKAL VE EMRE ALTUĞ DESTEK VERDİ

Kampanyanın tanıtım filmine destek veren ve basın toplantısına katılan Derya Baykal ve Emre Altuğ da \'Diyabete Karşı Gözünü Aç\' kampanyası kapsamında diyabet ve göz sağlığı ilişkisinden bahsetti ve hastaların şikayeti yoksa bile senede bir kez göz doktoruna gitmesi gerektiğini vurguladı. Kampanya için \'Senede bir gün\' şarkısını yorumlayan Emre Altuğ, İstanbul Retina Enstitüsü\'nden Doç. Dr. Serra Arf tarafından muayene edildi.

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