-"HEDEFİMİZ SEÇİMLER DEĞİL, GELECEK NESİLLERDİR" BURDUR (A.A) - 27.02.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, AK Parti'nin siyasi felsefesi ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan sade üyesine kadar tüm mensuplarının gelecek hedefinin seçimler değil, gelecek nesiller olduğunu belirtti. Çiçek, AK Parti Burdur İl Başkanlığının düzenlediği, Türkiye Buluşmaları Toplantısı'na katıldı. AK Parti'nin ve Hükümetin gücünü, yetkisini milletten aldığını, bu gücün bugün Ortadoğu ve dünyada yaşanan gelişmelerde net şekilde ortaya çıktığını söyledi. Yapılanları milletin desteği ve duasıyla hayata geçirdiklerini anlatan Çiçek, siyaseti ''şan ve şöhret için değil, ülkeye hizmet olsun diye'' yaptıklarını kaydetti. Seçimlerle demokratik heyecanın tazelendiğini, bir hücre yenilenmesi yaşandığını ifade eden Çiçek, partililere şöyle seslendi: ''Seçimleri inanıyoruz ki 12 Haziranda yapacağız. Bu toplantılar seçim toplantıları değildir. Siyasi felsefe, parti, Başbakanımızdan, sade üyemize kadar hepimizin hedefi gelecek seçimler değil, gelecek nesillerdir. Biz gelecek nesilleri hesaba katarak vatandaşımızla bütünleşmek, düşüncelerimizi paylaşmak adına bu seçimleri yapıyoruz. Biz gelecek seçimleri düşünmüyoruz. Bu millet hiç yanılmadı. Herkesin üniversite, lise tahlisi olmayabilir ama bu milletin kültüründen, inancından ve tarihinde derinliklerinden gelen bir feraseti var. Bu milletin okumuşları yanıldı, kendisi hiç yanılmadı. Millete sırtını dönen, hor ve hakir görenler en başta yanılanlar oldu. Demokraside hiza mesafeyi millet tayin eder. Biz hizamızı milleten alırız. Bizim için 12 haziran diye bir tarih yok, 12 Haziran sizin tarihinizdir. Bizim için 11 Hazirandan farkı yok. '' Çiçek, Türkiye'nin 2002 yılına kadar dünyada ''ikinci lig ülkesi'' olduğunu, demokrasinin askıya alındığı devrelerin de Türkiye'ye ''ikinci dünya ülkesi'' görüntüsü verdiğini kaydetti. Milletin desteğiyle Türkiye'nin bugün ''birinci lig ülkesi'' haline geldiğini kaydeden Cemil Çiçek, gelişmiş ülkelere de ''G20'' dendiğini ifade etti. Çiçek, Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş 16. büyük ekonomisi olduğuna dikkati çekerek, bundan sonraki hedefin şampiyonluğa oynayan ilk 10 ülke içinde yer almak olduğunu bildirdi. Çiçek, ''Seçimlerin ana hedefi de budur. Tarihimizin, milletimizin bize yüklediği sorumluluk böyle bir hedefi zorunlu kılıyor'' diye konuştu. -''AYIPLI GÜN''- AK Parti'nin, ülkenin istikrara kavuşmasında ve demokratikleşmesinde yeni bir sayfa açtığını dile getiren Çiçek, 28 Şubat sürecine atıfta bulunarak, şunları söyledi: ''Ayıplı bir gündür. Hala 'Devlet elden gidiyor, rejim elden gidiyor' diye bezirganlık, korku yapanlar varsa şunu bilmelidir; benim milletim Allah'tan başka kimseden korkmaz. Bundan sonra iktidarlar seçimle gelecek, seçimle gidecek. Herkes kendi işine bakacak. Demokrasilerde sandık önemli ama sandığın sonucunu kabullenmek de en az sandığa kadar gitmek kadar önemlidir. Seçimin ertesinde, 'Bu millet cahil' diyerek bu milleti aşağılamaya çalışanlar, ancak kendi seviyelerini düşürürler. O nedenle biz 12 Haziran seçimlerini düşünmüyoruz.'' Hizmetleri ve Türkiye'nin hedeflerini hatırlatan Çiçek, Libya'da yaşanan olaylarda gücünü milletten alan Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin ortaya koyduğu gücün dünyaya örnek olduğunu söyledi. Çiçek, şöyle konuştu: ''Libya'dan, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonu yapılıyor. 42'den fazla ülke, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinden yardım talep etmiştir. Bunlar arasında ABD, Fransa gibi gelişmiş 5 ülke de var. Türkiye olarak gelişmiş dünya ülkelerinin vatandaşlarını da getiriyoruz. Kendi vatandaşlarımızla ilgili sorunun büyük bir kısmı çözülmüş durumda. Kalanları da çözmek üzereyiz. Böyle bir devlete sahip olmaktan iftihar ediyoruz. Gücümüz olmasaydı, milletimize güvenmesiydik bu başarı nasıl elde edilebilirdi.'' -NECMETTİN ERBAKAN'IN VEFATI- Çiçek'in konuşması sırasında koruması Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın vefat ettiği haberini bir notla kürsüye bıraktı. Konuşmasını tamamlarken notu fark eden Çiçek, salondaki vatandaşlara da konuyu duyurarak, ''Allah rahmet eylesin, mekanını cennet etsin. Yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum'' dedi. Buradaki toplantının ardından Isparta'ya geçen Çiçek, Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Sarayı girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çiçek, Necmettin Erbakan'ın vefatının hatırlatılması üzerine, ''Allah rahmet eylesin. Memleketimize hizmet etmiş yakın siyasi tarihimizin çok çok önemli simalarından bir tanesiydi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine ve sevenlerine de başsağlığı diliyorum'' dedi. Çiçek, bir gazetecinin DHKP-C'li terörist Fehriye Erdal'ın ölmüş olabileceğine yönelik iddiaları hatırlatması üzerine de ''Bu ölüm haberinden sonra o ölüm haberini konuşmayalım'' karşılığını verdi.