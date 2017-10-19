"Hastalar tedaviden önce dişlerini 3 boyutlu görebilir"

İSTANBUL, (DHA) GÜLÜŞ estetiği yaptırırken uzmanlar, tasarım öncesinde hastaların 3 boyutlu olarak dişlerini görebileceğini söyledi. Diş hekimi Zuhal Oygur, gülüş estetiğinin dişlerin görünüş bozukluklarını ve birçok diş problemini iyileştirmeyi gerektirdiğini belirtti.

Estetik gülüş kriterlerinden bahseden Oygur, hastaya gülüş tasarımı yapılırken sadece ön dişler değil, tüm dişler ve diş etleri gibi çevre dokuların, yüz şekli, ten rengi ve dudakların dikkate alınarak değerlendirme yapılması gerektiğinin altını çizdi. Güzel bir gülüş için hepsinin bir bütün olarak değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Zuhal Oygur şunları söyledi:

\"Dişlerin kesici kenarlarının konuşurken görünmesi gülüş açısından önemli bir kriterdir. Dişlerin diziliminden, renginden veya büyüklüğünden memnun olmayan hastalara lazer destekli dijital gülüş tasarımı yaparak nasıl bir gülüşe sahip olabileceklerini işlem başlangıcında göstermek mümkündür.\"

\"GÜLÜŞ TASARIMI KİŞİNİN YÜZ ŞEKLİNE GÖRE YAPILIYOR\"

Dişlerin sağlıklı görünmesinin her zaman önemli olduğunu söyleyen Oygur, dişlerde renk değişimlerinin ve şekil bozukluklarının, bakım yapılmayan dişlerde daha çok ön plana çıktığını söyledi. Oygur, diş hekimlerinin amacının sağlıksız dişleri tedavi ederek, en güzel şekilde estetik görünümü ile mükemmel bir hale getirmek olduğunu vurgulayarak, “Gülüş tasarımı kişinin yüz şekline göre ayarlanıyor , kaplama, beyazlatma ve farklı alternatiflerle dişlere güzel bir görünüm vermek mümkün, diş etlerindeki koyu renklenmeler ve diş eti seviyesindeki bozukluklar da düzeltilebiliyor” dedi.

Estetik uygulaması olduğu için hastaya en uygun görüntüyü vermek amacıyla diş ve dişetlerine de müdahale yapılabildiğini söyleyen diş hekimi Oygur, lazerle yapılan müdahalelerde, dişlerin daha konforlu ve simetrik bir görünüm olmasına dikkat edildiğine vurgu yaptı. Oygur “Lazer destekli dijital gülüş tasarımının uygulanmadan önce, hastadan alınan fotoğraf ve video görüntülerinin bilgisayar ortamına aktarılıyor, daha sonra bu görüntü üzerinde çalışma yapılıyor, hastanın isteği doğrultusunda yapılan bu çalışmanın ardından, elde edilen sonuçların, hastanın alçı modeli üzerine ve ağzına taşınıyor, bu sayede hastalar, 3 boyutlu olarak son şeklini görebiliyor ve tedaviye karar veriyorlar” şeklinde konuştu.

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