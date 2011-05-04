-"HAPİSHANEDEN PARLAMENTOYA ADAM TAŞIYORLAR" KOCAELİ (A.A) - 04.05.2011 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, ''Siyasi partiler hapishaneden parlamentoya adam taşıma vasıtası mı? Partiyi, hapishaneden parlamentoya adam taşıma vasıtasına dönüştürmüşler'' dedi. Partisinin, Çayırova Seçim İrtibat Bürosu açılışında konuşan Ergün, toplumun her kesiminden insanlarla bir araya geldiklerini belirterek, insanların sorunlarını da rahatlıkla kendileriyle paylaşabildiğini söyledi. Toplumun, sorunları, sıkıntıları yine AK Parti'nin çözeceğine dair inancı olduğunu ifade eden Ergün, vatandaşın, 'Türkiye'de siyasi istikrar, güven ortamı olmadan sorunumuz çözülmez' dediğini bildirdi. Ergün, şöyle konuştu: ''İnşallah 12 Haziran'da üçüncü iktidar dönemimizi başlatmış olacağız. O dönem daha ustalıkla hizmetlerin yapıldığı bir dönem olacak. Bu dönem artık ustalık dönemi olacak. Türkiye artık bu noktalara geldi. Allah sizlerden razı olsun, bunu siz inşa ettiniz. AK Parti'ye sahip çıktınız, sizinle yükseldi Türkiye. Yükselmeye de devam edecek. Yurt dışında yaşayanlar, 'AK Parti iktidarı döneminde buralarda yürüyüşümüz değişti. Daha dik yürümeye başladık, itibarımız arttı' diyorlar. Böyle bir Türkiye'yi, daha da güçlü Türkiye'yi önümüzdeki dönemde hep beraber inşa edeceğiz. Şimdiden 12 Haziran seçimlerinin milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum.'' Ergün, bir Roman vatandaşın, ''İkamet tezkeresi kullananların hali ne olacak? Bir işe giremiyoruz, kimse sahip çıkmıyor. Doğma büyüme Türkiye'deyiz, vatandaş olmak istiyoruz'' diyerek ''Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi''ni uzatması üzerine, ''Bu konuya bir bakalım, sorunu çözmeye çalışalım'' dedi. -KAHVEHANE TOPLANTISI- Ergün, daha sonra Çayırova Mahallesi 5212. Sokakta bir kahvehanede halka hitap etti. AK Parti'nin liderinin, kadrolarının halkın içinden insanlar olduğuna işaret eden Ergün, milletin, 'bize benzeyen, bizim içimizden çıkmış, hizmet üreten adamlara ihtiyacımız var' dediğini ve kendilerini desteklediğini söyledi. Halkı beğenmeyen, 'cahil, bir şeyden anlamaz' görenler olduğuna dikkati çeken Ergün, geçmişten gelen dış borçları öderken, hizmet üretmeye, ülkenin itibarı yükseltmeye çalışırken kimilerinin 'Bunları nasıl devirelim?' diye hesap yaptığını öne sürdü. Ergün, şöyle devam etti: ''Ben hizmet derdindeyim, adam da beni devirmenin derdinde. Bir de onlarla uğraşarak bu günlere geldik. 2002'nin Kasımında iktidara geldik, 2003'ün Martında bunlar darbe planı yapıyorlar. Bismillah. Memleketin başında kırk sıkıntı var, bir tarafta Irak işgal edilmiş, Türkiye'nin burnunun dibi. Bir tarafta o işlerle uğraşıyoruz, bir tarafta AB tıkanmış, Kıbrıs meselesi Türkiye'nin üstüne yıkılmış. Kıbrıs meselesini Türkiye'nin üzerine yıkılmaktan kurtaracak adım atacaksın, AB'de süreçleri açacaksın, Irak'taki meseleyi kontrol altında tutacaksın, içeride yolunu, hastanesini, okulunu, köprüsünü, emeklinin maaşını, işsizin derdini düşüneceksin. Bir de adam sana darbe planı yapacak, onun hesabını yapacaksın. Memleketi bu hale getirenlerin utanması gerekir. Allah'a şükür hepsini aştık.'' Artık millete kimsenin yanlış yapamayacağını, küçük görmeyeceğini, iradesine kimse ipotek koyamayacağını ve darbe yapmaya kalkışamayacağını dile getiren Ergün, şunları kaydetti: ''Demokrasiye sahip çıkacağız. Ana muhalefet partimiz bazı adaylar koydu listelerine. Yahu bu adaylar demokrasiyi ortadan kaldırma teşebbüsünden yargılanan adamlar. Demokratik olmayan yollardan, darbe, kaos ortamı meydana getirerek, suikast planı yaparak hükümeti devirmeye çalışmış, bundan dolayı yargılanan adamlar. Yani demokrasiyi ortadan kaldırmaya çalışan adamı, şimdi demokrasinin kalbi olan parlamentoya taşımaya çalışıyorsun. Siyasi partiler hapishaneden parlamentoya adam taşıma vasıtası mı? Partiyi, hapishaneden parlamentoya adam taşıma vasıtasına dönüştürmüşler. Bu demokrasiyi hançerlemektir. Bir siyasi parti nasıl böyle bir şey yapabilir, ne hakla? Bu CHP'nin tarihinde büyük bir ayıp, büyük bir leke olacak kalacaktır. Siyasi partiler başka işlerin aracı olamaz.'' Ergün, 12 Haziran seçimlerinde siyasi tabloda bir değişiklik meydana gelmeyeceğini, AK Parti'nin üçüncü iktidar, hizmet dönemini milletin teveccühü, takdiriyle devam ettireceğini, CHP'nin de büyük ihtimalle ana muhalefet partisi olarak kalacağını sözlerine ekledi.