"Hamilelikten önce diş tedavileri mutlaka yaptırılmalı"

İSTANBUL, (DHA)-HAMİLELİKTE anne adayının hormonlarında gerçekleşen değişiklikler diş ve dişetleri sağlığını da etkiler.Bu nedenle anne adaylarına diş sağlığı hakkında dikkat etmeleri gereken önemli uyarılarda bulunan Diş Hekimi Dr. Zuhal Oygur, hamilelikten önce mutlaka bütün diş tedavilerini yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Hamileliğin ilk üç ve son üç ayında diş tedavilerinde yapılan anestezilerin bebek için düşük riski yaratabileceğini vurgulayan Oygur, solunum organlarını ve gelişimini etkileyebileceği için dental tedaviler açsından uygun bulunmadığını kaydetti. Oygur, anestezi gerektiren dental tedavileri yapabilmek için hamileliğin 3. ayının dolmasının beklediklerini ancak 6\'ınca aya kadar tedavilerini yapabildiklerini dile getirdi.

‘’HAMİLE KADINLARDA DİŞ ETİ İLTİHABI BEBEĞİN GELİŞİMİNİ ETKİLİYOR’’

Diş Hekimi Zuhal Oygur, apse ya da diş eti iltihabı gibi bir durum söz konusu ise, enfeksiyonun bebeğin gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceğini, bu nedenle anne adayının rutin olarak gittiği jinekolog gözetiminde diş tedavisi yapılabileceğini belirtti. Ayrıca hamileliğin tüm döneminde radyolojik değerlendirme yapmanın bebeğin radyasyona maruz kalması açısından tehlikeli olduğuna dikkat çeken Oygur, hamilelikte diş tedavisi ile ilgili soru işaretleri olanların planlı sürecini daha rahat geçirebileceklerinin altını çizdi.

‘’DİŞ SAĞLIĞI NEDEN BOZULUR?’’

Hamilelik vücudun normal dengesinin değiştiği bir dönem olması, bebeğin kemik ve diş gelişimi sırasında anne vücudundaki kalsiyumu alması sebebiyle bu dönemde dişlerin daha kolay çürümesinin mümkün olabileceğine dikkat çeken Diş Hekimi Oygur, hamilelikte diş fırçalamanın ve ağız bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini kaydetti. Oygur şöyle devam etti: \"Bu dönemde çok fazla tatlı, abur cubur tüketilmesi, hamileliğe bağlı mide bulantılarının ve istifralardan sonra dişlerin fırçalanmaması diş çürüklerinin artmasına neden olur. Anne adaylarının diş etleri normalden daha kolay kanayabilir, bu durum hamileleri endişelendirir ve diş fırçalamaktan kaçınmaya başlarlar. Tüm bu durumlarındişetlerinin ve dişlerin daha çok zarar görmesine neden olabilir\"

‘’HAMİLELİKTE DİŞ SAĞLIĞI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER’’

Diş Hekimi Oygur hamile anne adaylarının bu dönemde yaptıklarını ise söyle sıraladı:

‘’Hamile kadınların günlük kalsiyum ihtiyacı 1200 mg ile 1500 mg aralığında değişir. Kalsiyumun yeterince alınması için yeşil yapraklı sebze ve süt ürünleri tüketiminin arttırılması gerekir. Gıdalar ile karşılanmayan kalsiyum ihtiyacı bebek tarafından annenin kemiklerinden karşılanır. Özetle bu dönemde anne ağız ve diş bakıma özen gösterirse, yeterli beslenirse herhangi bir diş sorunu ortaya çıkmaz. Anne ve bebek sağlığının yanı sıra, diş sağlığının korunması için de sağlıklı beslenmek önemlidir.Şekerden uzak durmak, kurutulmuş meyve, korkan ya da karamel içerikli şekerlemeler tüketmemek diş sağlığını korumak için alınacak önlemler arasında yer almaktadır. Beslenmenin yanı sıra günde dişlerin en az iki kez fırçalanmalı, diş ipi ve arayüz fırçası kullanımı bu dönemde oldukça önemlidir. Tuzlu su ile gargara yapmak da diş etlerinin rahatlamasını sağladığı için bu dönemde düzenli olarak yapılması gerekir.\"

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