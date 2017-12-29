"Hamile kadınlar kışın öpüşmekten ve tokalaşmaktan kaçınmalı"

İSTANBUL, (DHA) - KADIN Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, \"Kış aylarında hamile kalmak fazla özen ister. Sağlıklı kalmak için açık havada günde 15 dakika yürüyüş yapmak gerek. Haftada üç porsiyon balık tüketmek ve grip riskinden dolayı tokalaşmaktan, öpüşmekten ve yakın temastan kaçınmak gerekiyor\" dedi.

Kış aylarında hamile kalmanın biraz daha fazla özen gerektirdiğini söyleyen Taşdemir, \"Havanın soğuk olması, grip gibi bulaşıcı ve salgın hastalıklar anne adayının eve kapanmasına sebep olabiliyor. Diğer yandan alışveriş merkezleri gibi kapalı alanlar da enfeksiyonlara davetiye çıkarıyor. Sağlıklı kalmak için kışın hamile kalan kadınlar günde 15 dakika da olsa açık alanda yürüyüş yapmalı\" uyarısında bulundu.

HAFTADA ÜÇ PORSİYON BALIK TÜKETİN\"

Ferti-Jin Tüp Bebek Merkezi Klinik Direktörü, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir kışın hamile kalanlar için beslenme önerilerinde bulunarak, dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Haftada üç porsiyon balık tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Taşdemir, \"Kış hamileleri haftada bir porsiyon balık tükettiğinde, kemik ve diş gelişimi için önemli bir yere sahip olan D vitamini ihtiyacını karşılayabiliyor. Haftada üç porsiyon balık tüketmeniz ise et veya tavuğa göre çok daha sağlıklı bir beslenme seçimi olacaktır\" diye konuştu.

\"AÇIK HAVADA 15 DAKİKALIK YÜRÜYÜŞ YAPMAK GEREKİR\"

Alışveriş merkezinde yürüyüş yapmayı önermeyen ve kış ayının grip mevsimi olduğunu dile getiren Op. Dr. Taşdemir, soğuk algınlığı ya da gribe yakalanmamak için bu aylarda kapalı ve kalabalık mekanlarda uzun süre kalınmamasını, ancak eve de kapanılmaması gerektiğini belirterek, \"Yürüyüşler kapalı alanlarda değil, eğer hava koşulları uygunsa, yerler ıslak, kaygan, karlı veya buzlu değilse; 15 dakika da olsa dışarıda, açık alanlarda yapmaya çalışılmalı\" dedi.

\"ÖPÜŞMEDEN VE TOKALAŞMADAN KAÇININ\"

Grip salgınının olduğu bu mevsimde tokalaşmanın, öpüşmenin, riski daha fazla arttırdığını, bu yüzden dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Taşdemir, yakın temastan kaçınılmasına özen gösterilmesi gerektiğini söyledi. Op. Dr. Taşdemir, şöyle konuştu:

\"Yürüyen merdiven gibi yerlere temas ettikten sonra ellerinizi mutlaka yıkayın. Evde gripli varsa maske taksın Evde eşiniz veya çocuğunuz gripli ise; yakın temastan kaçının. Aynı masada yemek yemeyin, aynı odada uyumayın. Kısacası aynı havayı solumamaya özen gösterin. Evinizi sık sık havalandırın, ellerinizi sık sık yıkayın ve havlunuz mutlaka ayrı olsun. Gripli kişilerle aynı ortamda bulunmanız gerektiğinde maske takmalarını rica edin.\"

\"ÖZELLİKLE AKŞAMLARI İKİ KİŞİLİK DEĞİL NORMAL PORSİYONLARDA BESLENMEK ÖNEMLİ\"

Yatmadan önce bir bardak muzlu süt içmenin öneminden bahseden Op. Dr. Taşdemir, şunları söyledi:

\"Kışın metabolizma yavaşlar. Karbonhidrat ve tatlı tüketimi artar. Ancak anne adayları gereğinden fazla kilo almamak için karbonhidratları azaltmalı; protein, vitamin ve kalsiyum ağırlıklı bir beslenme programını tercih etmelidir.

Peynir, süt, ayran, yoğurt gibi süt ürünlerinden kalsiyum; balık, tavuk, et ve yumurta gibi besinlerden protein; sebze ve meyvelerden de vitamin ihtiyacı karşılanmalıdır. Gece yatmadan önce içilecek bir bardak muzlu süt iyi bir alternatiftir. Ancak özellikle de akşam saatlerinde, tatlıları veya portakal, mandalina, greyfurt gibi mevsim meyvelerini iki kişilik yememeniz, normal porsiyonlarda beslenmeniz önemlidir.\"

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