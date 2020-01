"Güvenilir markalar güvenilir satış noktalarından alınmalı"

Betül KARABACAK/Özgür KUMANOVAKI-İSTANBUL, (DHA) - OKULLARIN açılmasına sayılı günler kala okul alışverişi telaşı saran velilere kırtasiye alışverişinde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda tavsiyelerde bulunan D&R Mağazaları Lifestyle Kategori Müdürü Esra Cenberoğlu,\"Güvenilir markalar tercih edilmeli ve güvenilir satış noktalarından alışveriş yapılmalı\" dedi.

D&R\'da satışı yapılan markaların sağlık raporları denetimlerine özen gösterdiklerini söyleyen Cenberoğlu, \"Satışını yaptığımız bütün markaların sağlık raporlarının tam, eksiksiz ve güncel olmasına dikkat ediyoruz. Okul alışverişi yapan ailelere de tavsiyemiz mutlaka güvendikleri markaları tercih etmeleri ve güvendikleri satış noktalarından almalarıdır\" diye konuştu.

TREND VE ÇEŞİTLİLİKTE ÇOCUKLARA, SAĞLIK VE KALİTEDE AİLELERE

Her sene olduğu gibi bu sene de en çok satılan ürünlerin defterler, kalemler, kalem kutular ve okul çantaları olduğunu söyleyen Esra Cenberoğlu, \"Her sezon olduğu gibi bunlar kırtasiyenin ve okul alışverişinin olmazsa olmazları. 170 mağazada müşterilerimize bol çeşit, en iyi markalar ve her fiyat segmentinde ürün çeşidi sunmaya çalıştık. Müşterilerimiz her lokasyondaki okul listelerine uygun fiyatlı olarak sahip olabilecekler.Biz de D&R olarak trend ve çeşitlilikte çocuklara hitap ederken sağlıklı ve kaliteli ürünlere önem veren ailelerin de tercih noktası olduk\" dedi.

Anaokulu öğrencisi kızı Nil Orhon ile okul alışverişine gelen Aslı Orhon ise \"Kızım 4 yaşında anaokuluna gidiyor. Aslında şu aşamada okuldan istenilen çok fazla şey yok ama evde faaliyet yaparken kullanması için suluboya, renkli boyalar, resim kitapları, makas, yapıştırıcı gibi ürünler alıyoruz. Okul çantasını henüz seçmedik, şimdi onu almak için buraya geldik. Sağlık ve güvenilirlik konusunda birçok haber yayılıyor. Bu yüzden de güvenilir ürünler almak çok önemli. Bunun için D&R\'a geldik. Ürünlerinin kalitesine güveniyoruz. Bu sebeple de kararı çocuklara bırakıyorum ve seçtikleri malzemeleri almasına izin veriyorum\" dedi.

Alışverişe anneleriyle gelen Açı Okulları öğrencileri Bora Yapan ve Pars Tunca da okula hazırlık için kırtasiye alışverişine geldiklerini,silgi, kalem, boyalar, yapıştırıcı, defter, makas, kalemlik aldıklarını söylediler. \"Çantada olmazsa olmazlarımız kalemler, kalemlikler, silgiler ve defter\" diyen Pars Tunca, \"bunları okula giderken çantamızda mutlaka bulunduruyoruz\" dedi. Her ders için ayrı bir defter kullandığını söyleyen Bora Yapan ise \"Okul temalı, eşyalarımı koymak için yeterli alana sahip olan spor bir çanta seçtim\" dedi.

(FOTOĞRAFLI)