"Günümüzde estetik sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır"

İSTANBUL, (DHA)- ESTETİK diş hekimliğinde koruyucu ve iyileştirici tedavilerin estetik ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak planlandığının altını çizen Dr. Kaan Nejat, günümüzde estetiğin, sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Dış görünüşümüz kadar yüz güzelliğimiz ve gülüşlerimiz de çok önemlidir. Diş Hekimi Dr. Kaan Nejat ‘’Hiçbir zaman ilk intiba için ikinci bir şansınız olmayabilir ‘’dedi. Estetik diş hekimliğinin amacının insanların diş ve dişeti görünümünü değiştirerek daha iyi bir gülümseme sağlamak olduğunu hatırlatan Nejat, geleneksel diş hekimliğinin odak noktasının ağız ve diş sağlığının korunması, oluşan hastalıkların teşhisi, tedavisi olduğunu ifade etti. Dr. Kaan Nejat, günümüzde estetiğin sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğuna özellikle vurgu yaptı.

Kişilerin gülüşlerinden memnun olmadığı durumlarda, ayrıca gülerken ağızlarını kapattıkları durumlarda diş hekimine başvurup diş estetiği ve gülüş tasarımı konusunda bilgi almaları gerektiğinin altını çizen Dr. Kaan Nejat, gülüş tasarımında uygulanabilecek tedaviler hakkında bilgiler verdi.

‘’BONDİNG İŞLEMİ İLE DİŞ ARALIKLARININ KAPATILMASI MÜMKÜNDÜR’’

Bonding işlemi dişlere zarar vermeden dişlerdeki küçük şekil bozukluklarının giderilmesi ve diş aralıklarının kapatılması işlemidir. Dişinde aralıkları olan bireylerin bir seansta aralıklarından kurtulabileceğini vurgulayan Dr. Kaan Nejat, özel kompozit esaslı bir malzeme ile diş hekiminin dişin tam renklerini çıkartarak, ayrıca dişinize uygun renk kullanarak dişlerin arasını kapatabileceğini ifade etti. Nejat, Bondingişleminin dişte çarpma veya kırılma olduğu durumlarda da o bölgeyi tamir etmek amacıyla yapılabildiğini, uygulanacak diş adedine göre seans süresinin 15 dakikayla 1 saat arasında değişebildiğini belirtti.

‘’DİŞ VE DİŞ ETİ UYUMUNDA PEMBE ESTETİK

Estetik bir gülümsemenin yalnız beyaz, muntazam dişlerle değil, bu dişlere uyumlu diş etleri ile mümkün olduğunu dile getiren Dr. Kaan Nejat, ‘’Estetik dişeti uygulamalarının adı pembe estetiktir. Diş etlerinin sağlığı, rengi ve seviyesi diş estetiğini tamamlar göze hoş gelen, uyumlu ve temiz bir gülüş sağlamanın ilk adımı, diş ve dişeti uyumunu sağlamaktır.Eğer birey güldüğü zaman dişetleri çok görünüyorsa ve aynı zamanda diş boyları olması gerekenden daha kısa ise bu birey pembe estetik için çok iyi bir adaydır. Tek seansta lazerle yapılan operasyon ile 15 dakikada göze hoş gelen estetik gülüşü yakalamak mümkündür.’’ dedi.

‘’ESTETİK OLAN DOĞAL VE UYUMLU OLANDIR’’

Dr. Kaan Nejat, ‘’Dişler, birbirleri ve onları çevreleyen yumuşak dokular ile uyumlu olarak dizilmiştir. Güzel bir gülüşün temel elemanları dişlerdir ve dolayısıyla diş şekilleri, anatomik özellikleri hakkında kapsamlı olarak bilgi sahibi olmak, tüm tedavilerin temelini oluşturur. İyi tasarlanmış bir gülüşün nasıl olması gerektiği hakkında daha fazla fikir sahibi olabilmek için, yüz hatlarının iç ve dış kenarları incelenmelidir.Yüz hatları, cinsiyet, yaş, gülüş simetrisi, dişlerin sıralanışı ve renkleri, dudaklar ile diş etleri estetik gülüş ifadesini belirleyen faktörlerdir. Gülüş tasarımında tüm bu faktörler göz önüne alınarak dişlerin formu belirlenir’’ dedi. Gülüş tasarımıyla daha genç görünmenin, her açıdan çok daha sağlıklı, pırıl pırıl dişlere kavuşmanın mümkün olduğunu sözlerine ekleyen Dr. Kaan Nejat, estetik diş hekimliğinde amacın kişiye doğal, yüzüne yakışan, daha genç, dinamik ve başarılı gösterecek dişlerin yapılması olduğunu ifade etti. ‘’Estetik dişçok beyaz ve düzgün olmalı’’ diye bir kriterin aslında olmadığının altını çizen Nejat, ‘’Estetik olan doğal ve uyumlu olandır’’ demenin daha doğru olacağını savundu.

‘’PORSELEN LAMİNALAR DOĞAL DİŞLERLE AYNI KARAKTERİSTİĞE SAHİP’’

Gülüş tasarımında en çok tercih edilen yöntemin porselen lamina ile yapılan gülüş tasarımı olduğunu belirten Dr. Kaan Nejat,laminaların doğal dişler ile aynı karakteristiğe sahip olduklarını, yüzey karakteri ve güzel bir renk ile beraber uygulandığını belirtti.Porselen laminaların dişlerin ön yüzlerine yapıştırılan ince porselen yaprakçıklar olduğunu ifade eden Nejat, laminlarla dişlerin istenen renk, boy ve formda olabildiğini, yapılan gülüş tasarımı için hekimi 3 defa ziyaret ederek, tedaviyi bir haftada tamamlamanın mümkün olabildiğini belirtti.

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