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Yaşam
Deutsche Welle

"Güç Uyanıyor" rekor kırdı

Yıldız Savaşları serisinin son filmi Güç Uyanıyor, gösterime girdiği daha ilk gün hasılat rekorları kırdı.

18 Aralık 2015 15:13


Star Wars/Yıldız Savaşları meraklıları tarafından aylardır heyecanla beklenen serinin son filmi “Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor” vizyona girdi.

Film, yurt dışında ve 17 Aralık'ta vizyona girmeden önce ABD'de yapılan ön gösterimlerde rekorlar kırdı. Star Wars hayranları sinemalara akın etti.

Walt Disney'den yapılan açıklamada, filmin 12 ulusal pazarda ilk gösterildiği gün 14.1 milyon dolar hasılat elde ettiği kaydedildi.

En büyük gelir ise 5.2 milyon dolarla Fransa'da elde edildi. Norveç ve İsveç'te bir günde elde edilen gişe hasılatıyla rekor kırıldı.

Kuzey Amerika'da 100 milyon dolar değerinde bilet daha film vizyona girmeden satıldı.

Sinema bileti servisi Fandango, Güç Uyanıyor için şimdiden sattıkları biletin herhangi bir filmin gösterimde kaldığı süre boyunca satılan biletten daha fazla olduğunu kaydetti.

Disney'in dağıtım bölümü başkanı Dave Hollis, film meraklılarına endişelenmemelerini, biletlerin tükenmediğini söyledi. Hollis, “Bu hafta sonu için daha milyonlarca bilet mevcut” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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