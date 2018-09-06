"Genetik ve hormonsal sebepler obeziteye yol açabilir"

İSTANBUL, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce 30 yaş üstü bireylerde 7 ilde yapılan çalışmada, obezite yüzdesi kadınlarda yüzde 41.5, erkeklerde ise yüzde 21.2 olarak bulundu. Hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenmenin obezite riski oluşturduğunu dile getiren Doç. Dr. Fatih Çiftçi, “Obezite ile ilişkili hastalıklar nedeniyle yüksek ekonomik harcamalar ve erken bebek ölümleri yaşanıyor. Genetik ve hormonsal sebepler de obeziteye yol açabilir. Obezite birçok hastalığa davetiye çıkarıyor” dedi.

Obezitenin insan vücudundaki birçok sistemi olumsuz yönde etkileyen kronik bir hastalık olduğunu belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğretim Görevlisi Fatih Çiftçi, “Aşırı kilolu veya obez kişilerin, şeker hastalığı, kalp hastalıkları ve kemik eklem hastalıklarına yakalanma oranı çok yüksek” ifadelerini kullandı.

“OBEZİTE BİRÇOK HASTALIĞA SEBEP OLUYOR”

Çiftçi, obezitenin birçok hastalığa sebep olduğunu dile getirdi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Yüksek Tansiyon, şeker hastalığı, kalp hastalıkları, eklem hastalıkları, solunum ve uyku bozuklukları, kanser, metabolik rahatsızlıklar, psikolojik ve sosyal rahatsızlıklar, obezitenin sebep olacağı hastalıklar arasında. Obeziteye sebep olan şey ise aslında çok basit. Kişi eğer kalori alıyor fakat bu kaloriyi harcayamıyorsa böyle kişilerde kilo alımı kaçınılmazdır ve obez olmaya müsaitlerdir”

“OBEZİTEYE KARŞI ÖNLEM ALINABİLİR”

Genetik ve hormonsal nedenlerin de obeziteye neden olabileceğine vurgu yapan Doç. Dr. Çiftçi, “Diyet, egzersiz, çevresel değişiklikler, cerrahi olmayan tedaviler ve cerrahi yöntemler ile tedavi mümkün. Obeziteye karşı önlemler almak ise kişinin elinde. Kilo almamak için sportif ve hareketli yaşamın desteklenmesi, televizyon ve bilgisayar başında geçirilen saatlerin azaltılması, çocukların açken yavaş yemek yemeğe özendirilmesi, günlük 10-15 dakika dahi olsa fırsatları değerlendirip hareketlilik sağlamak alınabilecek önlemler arasında” dedi.

“KİLO VERMEDE UZUN DÖNEM YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ ŞART”

Kilo verilmesi kadar ulaşılan kiloda kalınmasının da önemli olduğuna değinen Doç. Dr. Çiftçi, “Biz aşırı düşük kalorili diyetleri ve hızlı kilo verdiren diyet listelerini tavsiye etmiyoruz. Uzun dönemli yaşam tarzı değişiklikleri kalıcı kilo verdirmede başarılı olabilir” şeklinde konuştu.

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