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Kültür-Sanat

"Gece o kadar kirliydi ki, ikisi de kayboldular” Londra'da sahnelendi

Celal Sönmez / Londra, 26 Mart (DHA) - İki sığınmacının yasam mücadelesi ve hazin hikâyesini konu eden, "Gece o kadar kirliydi ki, ikisi de kayboldular” adlı oyun Londra, Camden Town, Etcetera Theatre sahnesinde izleyici ile buluştu

26 Mart 2018 13:53

Celal Sönmez / Londra, 26 Mart (DHA) - İki sığınmacının yasam mücadelesi ve hazin hikâyesini konu eden, \"Gece o kadar kirliydi ki, ikisi de kayboldular” adlı oyun Londra, Camden Town, Etcetera Theatre sahnesinde izleyici ile buluştu.

Barış Celiloğlu’nun yönettiği ve yazar Plinio Marcos\'un eserinden uyarladığı oyunun karakterleri Hakan Arıcan ve Emre Gündoğdu tarafından canlandırıldı. Oyunun tanıtımında şöyle deniliyor:

\"Bu iki genç adam kendilerini istemeyen dış dünya ile iletişim kurmak da hayli zorlanıyorlar. Bununla birlikte oyunla göçmen ve yabancı olmayı, maddi ya da başka sorunlardan ötürü ülkesinden göçmek zorunda kalan insanların tutunamama halleri irdeleniyor.

\"Yüzleştikleri yasam mücadelelerinde yavaş yavaş insanlık onurlarını yitirme ve kaybolmayla karşı karşıya kalırlar. Dahası bununla da kalmıyor, içinde bulundukları çaresizlik ve bunalım nedeniyle birbirlerinin canına kıyacak boyutlara kadar varıyor.\"

25 Mart Pazar günü saat 15.00 ve 20.00 seanslarında gösterime giren ve titiz bir çalışmayla hazırlanan oyun içerdiği mesaj ile izleyicileri hüzünlendirirken aynı zamanda düşündürüyor da.

 

Görüntü dökümü:
- Oyundan sahneler

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