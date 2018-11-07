"Galaksimiz Samanyolu diğer galaksileri yiyerek büyüyor"

Sibel Deniz / İstanbul, 7 Kasım (DHA) – Bilim insanları, başka galaksileri yiyerek büyüyen galaksimiz Samanyolu\'nun milyonlarca yıl önce yuttuğu bir galaksinin \"sindirilmemiş izlerini\" buldular.

Bilim insanlarına göre, Samanyolu\'nun başka alaksileri yediğini, diğer galaksileri yiyerek büyüdüğünü, gökyüzünün her yerinde çarpışan ve birleşen diğer galaksileri görebildiğimiz ve bir zamanlar başka galaksilerin bir parçası olan ama zamanla bizim galaksimiz tarafından yutulan yıldızların izlerini sürebildiğimiz için biliyoruz.

Syfy’de yer alan haberde astronomların, galaksideki çok sayıda yıldızı haritalayarak, Samanyolu’nun on milyar yıl önce kendi boyutunun çeyreği büyüklükte bir galaksiyi yuttuğuna işaret eden oldukça ikna edici kanıtlar bulduğuna, bahsi geçen yıldızlar Avrupa Uzay Ajansı uydusu Gaia tarafından haritalandığına ve Gaia’nın şu anda bir milyardan fazla yıldızın pozisyonları, hareketleri, renkleri ve en önemlisi de mesafelerini haritalandırma sürecinde olduğuna işaret edildi.

Habere göre, eğer küçük galaksiler kaçabilecek kadar hızlı hareket etmiyorsa, mesafe yerçekimini zayıflattığı için Samanyolu’na yaklaşan daha küçük galaksilerin ön tarafı, Samanyolu’nun daha güçlü olan yerçekimi tarafından parçalanıyor.

Bu galaksiler parçalansa da ardında izler bırakıyor ve bahsi geçen bu haritalandırma süreci bir zamanlar Samanyolu tarafından yutulan ve uzun süre önce ölüp giden bir galaksinin izlerini ortaya çıkardı.

Astronomlar, Samanyolu tarafından yutulan galaksiye, Yunan mitolojisinde tanrılara karşı savaşmış ve Gaia’nın çocuğu olan titan Enceladus’a atıfta bulunarak Gaia-Enceladus adını verdiler. (Fotoğraflı)