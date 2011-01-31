-"EVLİLİK İÇİN YAŞ SINIRI 18 OLSUN" TBMM (A.A) - 31.01.2011 - CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, evlilik yaş sınırının 17'den 18'e çıkarılması için kanun teklifi hazırladı. Ekici'nin TBMM Başkanlığına sunduğu teklifin gerekçesinde, ehliyet alabilmek, oy kullanabilmek için 18 yaşını doldurma zorunluluğu aranırken, aile kurmak gibi önemli bir konuda bu koşulun aranmadığı belirtildi. Mevcut düzenlemeye göre evlenebilmek için yaş sınırının 17 olduğu, bu durumun özellikle kız çocuklarının istismar edilmesine yol açtığı kaydedildi. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de 5,5 milyon ''çocuk gelin'' bulunduğuna işaret edilen gerekçede, 18 yaş altı evliliklerin toplam evlilikler içindeki oranının yüzde 40'a yaklaştığı vurgulandı. Erken yaş evliliklerinin beraberinde erken gebeliği getirdiği belirtilen gerekçede, bunun, anne ve bebek ölümlerinde artışa neden olduğu ifade edildi. Gerekçede, erken yaşta evliliklerde, kendilerini koruyamayacak yaşta olan ve eğitimlerini tamamlayamayan kız çocuklarının, eşleri tarafından fiziksel, duygusal, sözel ve cinsel şiddete maruz kaldıkları kaydedildi. Evlilik yaş sınırını 17'den 18'e çıkarılmasını öngören teklifte, ''Hakim, olağanüstü durumlarda ve pek önemli nedenlerle 17 yaşını doldurmuş olan erkek ve kadının evlenmesine izin verebilir'' hükmü de yer alıyor.