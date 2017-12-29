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Sağlık

"Estetik dişlerin ömrünü uzatmak sizin elinizde"

İSTANBUL, (DHA)-DİŞ Hekimi Şener Kayapınar diş estetiğinde kullanılan kompozit (beyaz) materyalların bakımının çok önemli olduğuna dikkat çekerek  "Normal şartlarda ömrü en az 5 yıl kadar, fakat aşırı çay, sigara, kahve tüketimine bağlı olarak bu süre bir

29 Aralık 2017 18:01

İSTANBUL, (DHA)-DİŞ Hekimi Şener Kayapınar diş estetiğinde kullanılan kompozit (beyaz) materyalların bakımının çok önemli olduğuna dikkat çekerek  \"Normal şartlarda ömrü en az 5 yıl kadar, fakat aşırı çay, sigara, kahve tüketimine bağlı olarak bu süre biraz daha kısalabilmekte\" dedi.

Kayapınar, diş çürüklerinin, aşınmış, renklenmiş dişlerin (Beyazlatma), hassas, aralıklı (diestema), travma  görmüş, kırık, şekil, doku ve form bozukluğu olan dişlerin, hafif çapraşıklıkların tedavisinin estetik diş hekimliği kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi. Tüm bu tedaviler için kompozit  beyaz dolgulardan (bonding uygulamalarından), porselen dolgulardan (inley-onley), fiber uygulamalarından, beyazlatma yöntemlerinden, lazer teknolojisi ve lamina uygulamalarından faydalanıldığını kaydetti.

KIRILMIŞ VE AŞINMIŞ DİŞLERE KOMPOZİT DOLGU-BONDİNG UYGULAMASI

Diş dokusundaki minimal madde kayıplarında ve diş dokusunu tekrar yerine koymak için Bonding uygulamalarının tercih edildiğini belirten Kayapınar, aşınmış, kırılmış ve çürük dişlerin restorasyonunda kompozit (beyaz) dolgular ile diş renginin, boyutunun ve formunun değiştirilip, düzeltmenin mümkün olduğunu kaydetti. İşlemin çoğunlukla lokal anestezi altında ağrısız bir şekilde yapıldığını ifade eden Diş Hekimi Kayapınar\" işlem, uygulama yapılacak diş seansına göre değişmekle beraber, genelde tek seansta tedavi süreci tamamlanabilir\" dedi.

ÇAY KAHVE VE SİGARA KOMPOZİT DİŞLERİN ÖMRÜNÜ AZALTIYOR

Diş Hekimi Şener Kayapınar, ‘’Kompozitbonding uygulamasının, dişlerin gülümseme esnasında önden bakıldığında estetik açıdan başarılı sonuç vermeye yardımcı olan altın oran kuralına bağlı kalarak yapılması gerekir. Bu altın oranlar göz önünde bulundurularak yapılan estetik dolgu uygulamalarında, ilk olarak dişler üzerinde minimal işlemlerle pürüzlü alanlar yapılır. Daha sonrasında bu alanlara şekil verilmesi kolay olan kompozit materyalleri ile restorasyonlar yapılır’’ diye konuştu.

Kullanılan kompozit materyallerin ömrünün kalitesine, doktorun tecrübesine, becerisine ve hastanın ağız bakımındaki hijyen kurallarına uymasına göre değişebildiğini vurgulayan Kayapınar, normal şartlarda ömrünün en az 5 yıl kadar olabildiğini, fakat aşırı çay, sigara, kahve tüketimine bağlı olarak bu sürenin biraz daha kısalabileceğini dikkat çekti.

‘’AĞIZ HİJYENİ, ESTETİK KOMPOZİT DOLGULARIN BAKIMI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ’’

Estetik dolguların bakımında en önemli faktörün ağız hijyeni olduğunu belirten Kayapınar,\"İyi bir ağız hijyeni yapılmazsa hem diş etlerinde sorunlar oluşabilecek hem de dişler çürüyebilecek. Bunun dışında sert gıdalarkompozit materyalinde aşındırma yapabilir. Bu nedenle bu çeşit gıdalardan uzak durmalı, dişleri fırçalarken sert telli değil de daha yumuşak telli fırçalar kullanmaya özen gösterilmelidir. Sert bir şekilde dişleri fırçalamak aşındırmaya sebep olabilir\" dedi. Kayapınar, estetik dolguların şeffaf olmasının, estetik kompozit dolgularının en büyük avantajı olduğunu belirtti.

(FOTOĞRAF)

 

 

 

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