-"Erken evliliği tasvip etmiyoruz" GAZİANTEP (A.A) - 19.01.2012 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Erken yaşta evliliği kesinlikle kabul etmiyoruz, sorunun çözümü arasında gördüğümüz zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasını tasvip ediyoruz'' dedi. Şahin, çeşitli inceleme ve açılışlarda bulunmak üzere geldiği Gaziantep'te Gökkuşağı Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin bir otelde yapılan kermesine katıldı. Bakan Şahin, el işi ürünlerin yer aldığı kermeste, kadınlarla sohbet etti. Kermes çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Şahin, hukuken bakıldığı zaman medeni kanuna göre, 16 yaşında genç bir kızın mahkeme kararı ile 17 yaşında anne ve babasının rızasıyla, 18 yaşında da kendi rızasıyla resmi nikahla evlenebildiğini belirtti. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde erken yaşta evliliklere sık rastlanıldığını bildiren Bakan Şahin, şöyle konuştu: ''Erken yaşta evliliği kesinlikle kabul etmiyoruz, sorunun çözümü arasında gördüğümüz zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasını tasvip ediyoruz. Bu durumun önüne geçmek için yoğun çaba sarf eden Gaziantep Emniyet Müdürüne teşekkür ediyorum. Çünkü geçen günlerde, basında herkesin izlediği gibi 13 yaşında biz kızımızın düğünü sırasında, polisimiz 'sen evlenemezsin' deyip kızı alıp babasına teslim etti ve erken evliliğin önüne geçti. Bu evlilik engellenmemiş olmasaydı, bu kız çocuğumuz hamile kalıp bir yıl sonra hastaneye giderek çocuk doğuracaktı, bu durumda eş, tecavüzcü olarak cezaevine girecek, kızımız da babasının evine dönerek tam bir aile trajedisi yaşanacaktı.'' Erken evliliğin engellenmesine yönelik çalışmalara değinen Bakan Şahin, şunları kaydetti: ''Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ile birlikte ortak hazırlayacağımız bir projeyi, pilot bölge olarak Gaziantep'te uyguladıktan sonra tüm Türkiye'ye yayıp erken evliliğin önüne geçmek istiyoruz. Kız çocuklarımızın eğitilmesini istiyoruz. Özelikle annelerin durumu çok önemli, annelerin kızlarını mutlaka iyi eğitmeleri gerekir. Bakın evlilik çok önemli, biz aileyi önemsiyoruz. Ancak her şeyi zamanında ve doğru zamanda yapmamız lazım. Biz, küçük çocukların erken yaşlarda evlenerek çocuk sahibi olmasını istemiyoruz, bu yanlış geleneğin ortadan kalkması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.'' -''Biz kimsesizlerin kimi, sessizleri sesi olacağız''- Bakan Şahin, Gaziantep Valiliği'nde, çocuk evlerinde kalan ve bu yıl ilk kez özel okullarda okuyan 40 öğrencinin karne dağıtım törenine katıldı. Karne dağıtımı öncesi bir konuşma yapan Bakan Şahin, iktidara geldiklerinde kimsesizlerin kimi, sesiz yığınların sesi olacaklarını dile getirdiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu: ''İktidara geldiğimizde, kimsesizlerin kimi olacağız, sessiz yığınların sesi olacağız dedik, bu inanç ve azimle yola çıktık. En önemli bakanlıklar arasında bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak kimsesiz çocukların annesi, babası ve yaşlılarımızın da evladı olmaya karar verdik. Bu benim birinci derece görevim. Bunu yapma gayreti içerisindeyim. Ekip olarak yolumuza bu azim ve inançla devam ediyoruz.'' Bakan Şahin bakanlığına bağlı kurumlarda kalan 14 bin çocuk olduğuna işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Benim şu durumda 14 bin evladım var, iki de benim var. Toplam 14 bin 2 evladım var. Kendi evladımın hangi şartlarda yetişmesini istiyorsam, onların da o şartlarda yetişmesi için fırsat eşitliğini sağlamaya çalışıyorum. Başbakanımızın talimatlarıyla son 10 yılda sosyal politikalara ayrılan bütçe 10 kat artırıldı. 2002 yılında Gayri Safi Milli Hasıla'nın içerisinde bütçeden ayrılan ödeneğimiz yüzde 0,5'ti. Bugün ayrılan bütçe yüzde 1.38'e çıkmış durumda. 2012 yılı bütçesinde ise en çok payı artırılan bakanlık olduk.'' -''Koğuş sisteminden sevgi evleri sistemine geçtik''- Bakan Şahin, insan onurunun her şeyin üstünde olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: ''Her insanın onuruyla izzetiyle ve şerefiyle en iyi şekilde yaşaması için devlet olarak gerekli imkan ve fırsatları sağlamamız lazım. Tüm Türkiye'de koğuş sisteminden sevgi evleri sistemine geçtik. Şimdi ise çocuk evlerine geçiyoruz, çocuklarımız normal çocukların yaşadığı her türlü imkana sahip olacak. Ancak bu çocuklarımızın da her çocuk gibi şefkate ihtiyacı var. Bu çocuklara bu şartları sağlamamız gerekiyor. Burada iyi idarecilere ihtiyaç var, iyi bir idarecinin o çocuklara verdiği şefkatin karşılığında o çocukların nasıl başarılı olduğunu görmüş bir kardeşinizim.'' Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları bir protokol gereği şu anda Türkiye'de bünyelerinde bulunan 200 çocuğun özel okullarda eğitim görmesi için kayıt yaptırdıklarını hatırlatan Bakan Şahin, şu bilgileri verdi: ''Amacımız fırsat eşitliği sağlamak, eğitimde bütün imkanları seferber etmek ve güzel ahlaklı çalışkan çocuklar yetiştirmektir. Diyanet İşleri Başkanlığı ile bir protokol imzaladık. Çocuklarımıza milli ve manevi ahlak sahibi olmaları için eğitim verilecek. Şu anda burada bulunan bir çocuğumuz 'ben Başbakan olacağım' diyorsa ve kendisine böyle bir hedef koymuşsa, bu bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Ben bir mühendis olarak bakan olduysam o da inşallah Başbakan olur.'' -''Gaziantep'e yeni bir stadyum yapılacak''- Gaziantep'e bu yıl yeni bir stadyum yapılması için çalışmaların başladığını hatırlatan Bakan Şahin, ''Yeni stadın yeri fazla meyilli, bundan dolayı maliyeti diğer stadyumlara göre biraz fazla olmasına karşın bizim ısrarımız üzerine bakanımız projeyi onayladı. Yeni stadyumun yapılması 2012 yılı yapım programına alındı. Bu konuda herhangi bir sorun yok. Başbakanımızın söz verdiği şeye hiç bir bakan yok diyemez. Başbakanımız burada söz vermişti. Bu stadın yapımı gerçekleşecek'' diye konuştu. Bakan Şahin, daha sonra da Türk Anneler Derneği Gaziantep Şubesi tarafından organize edilen ve Şehitkamil Belediyesi ile Sanko Holding tarafından finanse edilen Bahattin Teymur İlköğretim Okulu'nda bazı tesislerin açılışına katıldı. Okulda yüzlerce öğrenci tarafından alkışlanan Bakan Şahin, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere en iyi imkanları sunmanın çabası içerisinde olduklarını, eğitime katkı sağlayan tüm kurum ve hayırseverleri kutladığını belirterek, ''Gaziantep marka bir şehir, sanayide gösterdiği başarıyı eğitimde de göstermesi için valimizle birlikte çalışıyoruz'' dedi.