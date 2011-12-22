-"Engizisyonun geri dönüşü" İSTANBUL (A.A) - 22.12.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Fransa parlamentosunda kabul edilen 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan düzenlemeye ilişkin, ''Özellikle 'aydınlanma çağı bizden başladı' diyen Fransa'nın büyük bir ayıbı olmuştur. Bu, engizisyonun geri dönüşüdür'' dedi. Arınç, Atatürk Havalimanı'na gelişinde basın mensuplarının, Fransa parlamentosunda kabul edilen düzenlemeyle ilgili görüşlerini sorması üzerine, dün TBMM'de yaptığı konuşmada bu konuyla ilgili görüşlerini anlattığını kaydetti. Bugün de siyaset, iş dünyası ve sokaktaki vatandaşların Fransa'ya tepkilerini dile getirdiğine işaret eden Arınç, ''Bu çok yanlış bir karardır. İnsan haklarına, ifade, düşünce özgürlüğüne aykırıdır. Özellikle 'aydınlanma çağı bizden başladı' diyen Fransa'nın büyük bir ayıbı olmuştur. Bu, engizisyonun geri dönüşüdür. Bir insanın ne düşüneceğini, ne düşünmeyeceğini, hangi düşünceye sahip olduğuna yasak getirmenin, fikirleri, düşünceleri ifade etmenin yasaklanmasının bu çağda mümkün olmadığına inanıyoruz. İnanıyoruz ki, senatoda görüşülmez veya kabul edilmez. Ama her halükarda konuyu Türkiye açısından şiddetle kınıyoruz ve insan haklarına, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine, BM'nin tüm kararlarına aykırı bir düzenleme yapıldığına da inanıyoruz'' diye konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin tutumunu da eleştiren Bülent Arıç, şunları kaydetti: ''Sarkozy bir gün mutlaka gidecektir. İç politikaya yönelik olarak böyle bir gelişmeyi yaşattıysa Fransa'ya, arkasında büyük bir düşünce ayıbını, fikir ayıbını, ifade özgürlüğünü ihlal eden bir ayıbı da taşımış olarak gidecektir. Umarım ki Fransa, Avrupa'nın ortak değerlerine sahip çıktığını göstermek adına, meclisin ancak onda birinin kabul ettiği, onda dokuzunun oylamaya katılmadığı bir tasarıyı artık senatoya getirmez ve işi bu noktada bırakır. Çok dikkat çekicidir, 550'den fazla üyesi olan parlamentoda ancak 50'ye yakın insan katılmış ve oy kullanmıştır. Bu, geri kalanların bu tasarıya karşı olduğunu gösteren en büyük delildir. Bence her açıdan eleştirilebilecek, kınanacak bir kararı çıkardılar Fransa parlamentosundan. Umarım ki, düşünce ve fikir özgürlüğü alanında Fransa'da yükselen tepkiler bunun kanunlaşmasını önleyecek güçtedir.''