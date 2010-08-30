-"ECZACILARLA MÜCADELEYİ BAKANLIK KAZANDI" KARAMAN (A.A) - 29.08.2010 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, geçen sene eczacılarla bir mücadeleye giriştiklerini, bu süreçte eczacıların kepenk kapattığını anımsatarak, ''Biz bu mücadeleyi Bakanlık olarak kazandık. Doğrudan 2.5 milyar lira tasarruf oldu ve biz onu da emeklilerimize verdik'' dedi. Dün gece Karaman'a gelen Bakan Dinçer, bugün öğleden sonra Kazımkarabekir ilçesine gitti. Burada ikindi namazı sonrası ilçe merkezinde vatandaşlara hitap eden Dinçer, 1980'den bu yana bu ülkede terörizm sebebiyle yakalaşık 6 bin 800 askerin şehit olduğunu, 2 bin 400 civarında da sivil vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi. ''Öldürerek terörün sonu getirilemez'' diyen Dinçer, ''İnsanları öldürerek, yok ederek bu problemi çözemiyorsunuz. Öyleyse bu problemi çözmek için akli selim düşünmemiz gerekiyor. Askeri tedbirler mutlaka alınmalı ve ihmal edilmemeli'' dedi. -DEMOKRATİK AÇILIM ÇALIŞMALARI- Terörizmin sona erdirilebilmesi için askeri tedbirlerin dışında siyasi, iktisadi, sosyo kültürel tedbirlerin alınması gerektiğini anlatan Dinçer, şunları kaydetti: ''Siz dağda teröristi öldürürken ovada terörist yetiştiren bir zemin varsa terör biter mi? Öyleyse ovada terörist yetiştiren zemini yok etmemiz lazım. Bu bakımdan Hükümetimizin bu konuda yaptığı bütün tedbirler bu konuya yönelik. Siyasi tedbir ne olabilir diye baktığımızda demokrasiyle bunu izah edebiliyoruz. Bir ülkede demokrasi ne kadar çok anlatılır, kendi hayatlarını belirleyen kararlar da geliştirilip arttırılırsa ve insanlar kendi bulundukları yerde ve kendi hayatlarını belirleyen kararlarda ne kadar çok söz sahibi olabilirlerse o kadar çok sizinle bütünleşirler. Demokrasiyi arttırdıkça onlar da bu ülkenin amaçlarına bu ülkenin misyonuna daha çok sahip çıkmaya başlayacaklardır. Biz bunları yeni yapmıyoruz. Hükümet olarak iktidara geldiğimiz günden bu yana bu ülkede demokratik açılım yapmaya çalışıyoruz.'' Dinçer, muhalefetin sık sık AK Parti'yi ''7 yılda ne yaptılar ki'' diyerek suçladığını ifade ederek, 11 bin kilometreden fazla duble yol yaptıklarını, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan okul ve dersliğin yarısını 7 yılda gerçekleştirdiklerini, otoyolların 2 mislini 7 yılda tamamladıklarını anlattı. -SAĞLIK SİSTEMİ- Dünyanın şu anda en iyi sağlık sistemine Türkiye'nin sahip olduğunu dile getiren Dinçer, şunları kaydetti: ''Sağlık Sigortası kapsamı en geniş ülke Türkiye. Mübalağasız olarak dünyanın her yerinde bunu övünerek söyleyebilirsiniz. Ayrıca dünyada sağlık hizmetine en kolay erişilebilen ülke Türkiye'dir. Bu konuda isim yapmış İskandinav ülkelerinden bile iyi olduğumuzu, çok daha geniş kapsamda sağlık hizmeti verdiğimizi lütfen bilin. Emeklilerimizin durumunu da düzeltiyoruz. Sorunlar olduğunu biliyoruz. Aldıkları maaş yeterli değil. Ülke kaynakları arttırıldıkça emekli maaşlarımızı da arttırmaya çalışıyoruz. Geçen sene eczacılarla bir mücadeleye giriştik. Eczacılar kepenk falan kapattı. Biz bu mücadeleyi bakanlık olarak kazandık. Doğrudan 2.5 milyar lira tasarruf oldu ve biz onu da emeklilerimize verdik. Biliyorsunuz emeklilerimize 65 lira gibi bir para vermiştik. Yeterli mi değil, farkındayım. Fakat bütün bunlar işlerin daha iyiye gitmesi için, iyi niyetle çaba sarf ettiğimizin göstergesi olarak kabul edin.'' Dinçer, Karamanlılar'dan 12 Eylülde yapılacak referandumda destek istedi. Bakan Dinçer, daha sonra Polisevi'nde Karaman Valiliği tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.