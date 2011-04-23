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Politika

"ECEVİT" AFİŞİ KALDIRILDI ELMALI (A.A)

23 Nisan 2011 12:45

-"ECEVİT" AFİŞİ KALDIRILDI ELMALI (A.A) - 23.04.2011 - Merhum Başbakan Bülent Ecevit'in 2000 yılındaki Washington ziyaretinde dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ile birlikte görüldüğü fotoğrafının yer aldığı afiş, Antalya'nın Elmalı ilçesinde AK Parti teşkilatı binasındaki ışıklı panodan kaldırıldı. Parti görevlileri, binanın dış cephesindeki büyük ışıklı panoya asılan afişi bu sabaha karşı indirdi. AK Parti Elmalı İlçe Başkanı Ümit Öztekin, afişin gündem yaratacağını düşünmediklerini belirterek, ''Ama tüm Türkiye bizim afişi konuştu. Afişi, süresi dolduğu için indirdik. Eleştirileri saygıyla karşılıyoruz. Biz sadece malumu ilan ettik. Hükümetimizin icraatlarını halkımıza göstermek için yeni afiş çalışmalarımız sürecek'' dedi.

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