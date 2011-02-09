-"DÜZENLEMELER SERZENİŞLERİ ÖNLEMEK İÇİN" TBMM (A.A) - 09.02.2011 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ''2 milyona yakın dosyayı 1 yılda eritebileceğini düşünen bir kurum var karşımızda. Aslında bu 2 milyon dosyayı eritmek yerine, bütün kamuoyunun vicdanını yaralayan 20-30 dosyayı öne alıp, sadece 23 gün önce karara bağlayabilseydik belki bu serzeniş olmayacaktı. Bugün yapmış olduğumuz çalışmalar, elbette bu serzenişleri önleyebilmek içindir'' dedi. TBMM Genel Kurulunda, Yargıtay ve Danıştaya yeni daireler kurulmasını öngören yasa tasarısının 2. bölümü üzerindeki görüşmeler sürüyor. CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, iktidarın daha önce Meclise daire sayısının azaltılmasını içeren tasarıyı gönderdiğini belirterek, ''Tasarı komisyonda görüşülürken yaptığı konuşmanın aynısını, bugün AKP'li milletvekilleri tarafından yapıldığını'' söyledi. İktidarın bu çelişkiyi anlatmasını isteyen Öztürk'ün ''Ayıptır, insan utanır, yüzü kızarır. Ama bakıyorum sizinki kızarmıyor'' diye bağırmasına, AK Parti'li milletvekilleri tepki gösterdi. AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, ''Sizin görüşleriniz yüz kızartıcı mı ki?'' derken, söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, kendi dönemlerinde yargının iş yükünün hafifletilmesi için düzenlemeler yapıldığını söyledi. -İYİMAYA VE İNCE'NİN TARTIŞMASI-- TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, muhalefetin, komisyon yönetimine ilişkin eleştirilerine yanıt verdi. Komisyon Başkanı olarak sadece toplumu ve parlamentoyu değil, gelecekteki nesilleri zabıtlar yoluyla aydınlatmanın sorumluluğu olduğunu belirten İyimaya, düzenlemeyle ilgili olarak, ''Bu yasa paketinin reform karakteri yoktur. Adil yargılanma talebini karşılayacak geçici çözümdür'' değerlendirmesinde bulundu. Tasarıda tek reform karakterinin yargılama faaliyetlerinden kaynaklanan sorumluluklar için devlete dava açılması olduğunu, bunun da tüm dünyada uygulandığını ifade eden İyimaya'nın konuşması sırasında sık sık CHP'li Ali Rıza Öztürk tepki gösterdi. Pozitif muhalefetten, ''projeli muhalefet'' istediğini ancak bunu göremediğini belirten İyimaya, komisyon yönetimiyle ilgili eleştirilere de ''Komisyon başkanı olarak Sayın İyimaya demokrasiye, hukuka sadıktır' karşılığını verdi. 400 sayfa tutan komisyon tutanağının 200 sayfasının CHP'li milletvekillerinin konuşmaları olduğunu anlatan İyimaya, ''Şahsen kitap, insan, orman ve hukuk sevgimi kimseye kaptırmam. Derin sabrımın temelleri de, kökleri de bu sevgiden güç alıyor'' diye konuştu. Yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce ise İyimaya'nın entelektüelliğinden kuşkusu olmadığını belirterek, ''Gelecek nesillerden yana tavır koymasını, bize örnek olmasını isterdim'' dedi. -''BU SÜRELER ÇOK FAZLA''- Bölüm üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, cezaevlerinde 121 bin civarında hükümlü ve tutuklu bulunduğunu belirtti. MHP Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, ''Son tahliyeler vicdanınızı sızlatmadı mı, istifa etmeyi düşünüyor musunuz'' sorusuna karşılık, son tahliyelerin herkesi rahatsız ettiğini, bunun altında yatan nedenin Türk yargısının yıllardır birikmiş sorunları olduğunu kaydeden Ergin, ''CMK uyarınca şu anda tutuklu yargılanabilecek süre 10 yıldır. Bu sürenin az olduğunu, bunun 15-20 yıl olmasını öngören teklifleri getirebilirsiniz. Ama bu sürelerin çok fazla olduğunu biliyoruz. Bugünkü düzenleme de bu ıstırapları sona erdirebilmek için, toplumun vicdanını kanatan uygulamalar olmasın diyedir'' dedi. Tasarıyı Meclise sunduklarında Yargıtay Başkanlar Kurulunun, ''Yeni dairelere ve üyelere ihtiyaç yok, istinafları devreye alın, biz de fedakarlık yaparız, iş yükünü eritiriz'' anlamına gelen bir açıklama yaptığını ifade eden Ergin, ''2 milyona yakın dosyayı 1 yılda eritebileceğini düşünen bir kurum var karşımızda. Aslında bu 2 milyon dosyayı eritmek yerine, bütün kamuoyunun vicdanını yaralayan 20-30 dosyayı öne alıp, sadece 23 gün önce karara bağlayabilseydik belki bu serzeniş olmayacaktı. Bugün yapmış olduğumuz çalışmalar, elbette bu serzenişleri önleyebilmek içindir'' diye konuştu. Cezaevlerinde bulunun hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili yakın takip içinde olduklarını belirten Ergin, ''Ancak ne Adalet Bakanı ne Sayın Başbakan ne de Sayın Cumhurbaşkanı, 'şunu şöyle yaptım' demekle o işlemler öyle yapılmıyor. Yasaların getirdiği prosedürler var. Bunların işleyişinde aksayan yönleri gidermeye çalışıyoruz'' dedi. MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın ''Diyarbakır İstinaf Mahkemesi binası için AB fonlarından kaynak tesis edildiği, bunun da terör örgütüne gittiği''ne ilişkin duyumlar olduğunu söylemesi üzerine Ergin, sadece Diyarbakır İstinaf Mahkemesinin kurulmasına dönük özel bir fon alınmadığını belirtti. İstinaf mahkemelerinin hayata geçirilmesi için Ankara, Diyarbakır, Erzurum istinaf mahkemeleri için ortak proje kapsamında AB fonlarından kaynak kullanıldığını bildiren Ergin, bu kaynağın tamamının hizmet binalarının yapımı için kullanıldığını söyledi. -YARGITAYA ÜYE SEÇİMİ- Ergin, ''HSYK seçimleri öncesinde Yargıtaya üye seçimi'' konusundaki soruyu yanıtlarken, konu hakkında daha önce açıklama yaptıklarını hatırlattı. Yargıtayda boşalan 33 üyelik seçimi sürecini bakanlık olarak kurul gündemine getirmek istemelerine rağmen o günkü kurul üyelerinin ''Biz dosya incelemelerini devam ettiriyoruz, bittiğinde seçimlere geçilme aşamasına geldiğimizde size haber vereceğiz, şimdi gündeme almayalım' dediğini anlatan Ergin, şöyle konuştu: ''27 Aralık 2009'da, dönemin Kurul Başkanvekili beni aradı, 'İncelemelerimizi tamamladık, seçimlere geçebiliriz' diye bilgi verdi. Pazar günü olmasına rağmen kurulu toplantıya çağırdım. Ancak bu görüşmeler başladıktan birkaç gün sonra bir kurul üyemiz, daha önceki bir program çerçevesinde Güney Amerika gezisine çıktı. Diğer üyeler, 'dönüşünü bekleyelim' diye ısrar ettiler. Biz de 'Üyeleri bir an önce seçelim, seçimleri bir an önce bitirelim' dedik. Ama o günkü üye arkadaşlarımız, 'Ayıp olur arkadaşımız 15 gün içinde dönecek, döndüğünde seçimleri yapalım' dediler. O arkadaşımız 15 ya da 16 Ocak'ta dönmüştür, 2-3 gün içinde de seçimler yapılmıştır. Yargıtay üye seçimleri yapılmıştır. İkide bir 'Adalet Bakanlığı bu seçimleri engelledi' deniyor. Ben bunu Yargıtay Başkanı'na da ifade etmişimdir. Kendisini ziyaret ettim, durumu aktardım. Seçimlerin yapılmamasının bakanlıkla alakalı olmadığını söyledim. Sayın Gerçeker 'Ben durumu biliyorum' dedi.''