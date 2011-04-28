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Yaşam

"DÖVME"YE MATEMATİK FORMÜLÜ ANKARA (A.A)

28 Nisan 2011 14:47

-"DÖVME"YE MATEMATİK FORMÜLÜ ANKARA (A.A) - 28.04.2011 - İngiltere'de yapılan bir araştırmada, vücuda yapılan dövmelerin yıllar sonra nasıl görüneceğini önceden kestirmeyi sağlayan bir matematik formülü geliştirildi. Londra Koleji Üniversitesi'nden akışkan mekaniği uzmanı Ian Eames'in geliştirdiği matematik formülü, dövme mürekkebi parçacıklarının zaman içinde hareketlerini önceden tahmin edebilme ve hangi tasarımların daha uzun süre dayanacağı fikrine sahip olma olanağı sağlıyor. Mathematics Today dergisinde yayınlanan makalede, formül sayesinde bugün yaptırılan bir dövmenin 20 yıl sonra nasıl görüneceğini önceden doğru bir şekilde tahmin etme imkanı sağlandığı belirtiliyor. Araştırmasının, dövmelerin uzun vadede sağlık sorununa yol açıp açmayacağı ve seçtikleri tasarımın uzun yıllar sonra nasıl görüneceği konusunda bir fikir verdiğini belirten İngiliz bilim adamı, "Deri tipi, yaş, boyut, güneş ışınına maruz kalma ve kullanılan mürekkebin türü dövmenin zaman içinde nasıl kaybolacağını etkiliyor" dedi. Cıva, kurşun, kadmiyum ve demir gibi ağır metallerden oluşan ve suda çözünmeyen dövme mürekkepleri, bir iğneyle deri altına enjekte ediliyor. Zamanla mürekkebin bulunduğu hücrelerin ölmesi, bölünmesi veya vücuttan gitmesi sonucu dövme yok oluyor.

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