-"DOSYA KAPATILMAK MI İSTENİYOR" ANKARA (A.A) - 12.07.2011 - Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özarslan, ''Mezardaki ceset, gerçekten Cafer Erçakmak'a mı ait, yoksa bu da bir oyun mu? 'Öldü' kaydıyla bir dosya kapatılmak mı isteniyor'' dedi. Özaslan, Mülkiyeliler Birliği'nde düzenlenen basın toplantısında, Sivas olaylarına ilişkin ana davadan dosyaları ayrılan 7 firari sanıktan biri olan Cafer Erçakmak'ın 2 gün önce Sivas'ta oğlunun evinde kalp krizi sonrası öldüğünü basından öğrendiklerini söyledi. Erçakmak'ın ''kitleyi topladığına ve Madımak Oteli'ne yönlendirdiğine, kışkırtıcılık yaptığına, Aziz Nesin'i itfaiye merdivenlerinde tekmelediğine tüm dünyanın kameralar aracılığıyla tanık olduğunu'' iddia eden Özarslan, ''O dönem Refah Partisi'nin Belediye Meclis Üyesi olan Erçakmak, 18 yıl kaçtıktan sonra 72 yaşında şaibeli biçimde Sivas'ta ortaya çıktı'' diye konuştu. Erçakmak'ın korunup kollandığını öne süren Özarslan, şunları söyledi: ''Fransa'da olduğunu adresiyle mahkemeye, savcılığa ve Adalet Bakanlığına bildirmemize karşın Cafer Erçakmak'ın peşine düşülmedi. İki gün önce Sivas'ta Valiliğe ve Emniyete metreler mesafede ortaya çıktı. Doğrusu, mezardaki ceset, gerçekten Cafer Erçakmak'a mı ait, yoksa bu da bir oyun mu? 'Öldü' kaydıyla bir dosya kapatılmak mı isteniyor? Zira biz biliyoruz ki devlette oyun türlü türlüdür. Cafer Erçakmak'ın suç ortaklarından 33'ü 18 yıldır cezaevindeyken ve ömür boyu da orada kalacakken, ona bu korumayı kim sağladı, kim korudu, kolladı, adaletten kim kaçırdı? Devlet, bize cevap vermelidir.'' -MEZARININ AÇILMASI İSTENDİ- Sivas olaylarına ilişkin davanın müdahil avukatlarından Şenal Sarıhan da Erçakmak'ın, Sivas Yukarı Tekke Mezarlığına ''gizlice defnedildiğine'' ilişkin iddialar üzerine Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe sunduklarını söyledi. Sarıhan, söz konusu mezarın açılarak gerçekten ölen kişinin Cafer Erçakmak olup olmadığının saptanmasını talep ettiklerini kaydetti.