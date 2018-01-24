"Dokudan" sergisi sanatseverlerle buluşuyor

ANKARA, (DHA) - Sanatçı Şahin Demir’in 4’üncü kişisel sergisi “Dokudan”, 6 Şubat’ta Ankara\'daki CerModern Hub Art Space’de açılacak.

Çağdaş sanatın önemli isimlerine ve genç sanatçıların sergilerine ev sahipliği yapan Hub Art Space, 2018\'in ilk sergisini Peker Sanat Ödülleri Yarışması’nda \"2015 Başarı Ödülü\" sahibi Şahin Demir’le gerçekleştiriyor. Şahin Demir’in sergide yer alacak resimleri, izlenim üzerine kurulan metaforlardan oluşuyor. Sanatçı eserlerinde dokudan geleni özgürleştiren, anlamı biçime dönüştüren serüvenini anlatırken kendi sürecini de bu anlatıma dâhil ediyor.

Sergi, 6 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında CerModern Hub Art Space’de ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.