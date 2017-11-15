"Diş hekimlerinden en çok talep edilen işlem Hollywood Gülüşü"

İSTANBUL, (DHA) OKAN Üniversitesi Diş Hastanesi Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Işıl Doğruer Hollywood Gülüşü adı verilen gülüş tasarımının diş hekimlerinden en çok talep edilen tedavilerden biri olduğunu söyledi.

HOLLYWOOD GÜLÜŞÜ KUSURSUZDUR

Yrd. Doç. Dr. Doğruer, Amerikan sinemasının dünyaya tanıttığı beyaz, simetrik diş yapısının Hollywood Gülümsemesi olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: \"Estetikten kasıt, çürüklerden, renklenmiş ve kırık dolgulardan, arası ayrık ve eksik dişlerden, kanamalı ve şiş diş etlerinden arınmış, beyaz ve yüzle orantılı dişler ile dudak ve dişlerle orantılı pembe diş etlerine sahip olma durumudur. Kısacası Hollywood gülüşü kusursuz gülüştür.\"

\"BAŞARILI GÜLÜŞ TASARIMI İÇİN BAZI KURALLAR DİKKATE ALINMALI\"

Hollywood Gülüşü\'nün oluşturulmasının, yoğun iş temposunda çalışan kişilerin de kısa sürede uygulayabileceği bir işlem olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Doğruer, \"Güçlü yapıştırma sistemlerinin gelişmesi, laminaların günlük hayatımıza girmesini sağladı. Diğer estetik işlemler de kusursuz bir görünüm için sık kullanılır oldu. Bunun yanı sıra lazer teknolojisinin gelişmesiyle diş etleri, dudak sadece dakikalar içinde düzenlenebiliyor. Bu sayede tedavi süreleri eskisine oranla çok kısaldı. Muayene sırasında hastadan toplanan veriler, teşhis modelleri, bilimsel ölçümlerden bazı veriler elde edilir. Güzellik algısı, ırklar ve kültürlere göre değişse de güzelliğin temel sanatsal kavramları mevcuttur ve başarılı bir gülüş tasarımı için bu kurallar da dikkate alınmalıdır.\"

Doğruer, estetik amaçlı diş hekimine başvuran kişilerin dikkat etmesi gereken şeylere dikkat çekti ve \"Hekimine başvuran kişilerin büyük çoğunluğunun önceliği parlak ve estetik bir gülümsemeye sahip olmak. Ancak bizim, öncelikli amacımız hastanın ağız sağlığının korunması ve sürekliliğinin sağlanmasıdır. Bu nedenle tedavi planlamalarını gerçekleştirmeleri büyük öneme sahiptir\" dedi.

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