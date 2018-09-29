"Dermokozmetik ürünler mutlaka eczaneden alınmalı"

İSTANBUL, (DHA)-DERMOKOZMETİK ürünlerin cildi güzelleştirmenin yanı sıra tedavi edici bir etkiye sahip olduğunu belirten Eczacı Neylan Zırhlıoğlu, \"Bu alanda Türkiye\'de tek eğitimli meslek grubu eczacılardır. Bu tür ürünler mutlaka eczanelerden ve eczacı danışmanlarından alınmalıdır\" dedi.

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) tarafından \"Değişim, Şimdi!\" sloganıyla düzenlenen \"Uluslararası Geleceğin E Hali Kongresi\" dün İstanbul Kongre Merkezi\'nde başladı. 100\'e yakın firmanın yer aldığı kongre kapsamında kurulan stantlarda 70 firmanın ürünü tanıtılıyor. Kongrenin yürütme kurulu üyeliğini üstlenen Eczacı Neylan Zırhlıoğlu, dermokozmetik ürünler alırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında önemli bilgiler verdi.

KOZMETİK VE DERMOKOZMETİK ARASINDAKİ FARK

Dermokzometik ürünlerin mutlaka bir eczacıya danışılarak alınması gerektiğine dikkat çeken Eczacı Neylan Zırhlıoğlu, \"Kozmetik ürünler cildi güzelleştiren, dermokozmetik ürünler ise tedavi eden ya da tedaviye yardımcı ürünlerdir ve bunlar içlerinde aktif madde içerirler. Dermokozmetik ürünler eczanelerden tüketicilere ulaştırılıyor ve içlerinde tedavi edici ürünler olduğu için bunların üretim aşamalarında zararsızlık, stabilite testleri yapılıp etken maddenin oranları ölçülüyor. Dolayısıyla bu ürünler mutlaka eczanelerden ve eczacı danışmanlarından alınmalıdır. Hekimler de eczacılar da bu konuda öneride bulunabiliyor. Çünkü eczacılar olarak biz üniversitelerde fitoterapi, farmakognozi, kozmetoloji eğitimleri alıyoruz. Dolayısıyla biz bunlarla bir mesleki etkinliğe sahip oluyoruz. Eczacı bu konuda tavsiye gücü en yüksek meslek grubudur\" diye konuştu.

\"CİLT YAPISI BOZULABİLİR\"

Yanlış yönlendirmeler sonucu cilt tipine uygun olmayan ürünlerin tercih edilebileceğini söyleyen Neylan Zırhlıoğlu bu durumun neden olacağı olumsuz durumları şöyle anlattı:

\"Cildi yağlı olan bir kişiye yağlı cilt için değil de kuru cilt için olan bir ürün verdiğinizde o kişinin cildi daha çok yağlanabilir. Bu durum kişinin yüzünde sivilce oluşumuna neden olabilir. Tam tersi bir durumda ise kuru cilde sahip bir kişiye yağlı ciltler için bir ürün verdiğinizde o cildin daha çabuk kırışmasına neden olursunuz. Kişi güneş koruyucu bir ürün kullanmadığı zaman ciltte ciddi lekelenmelerden tutun, yanıklara kadar cilt pek çok zararlı durumla karşılaşabilir. Yani burada mutlaka bir eczacının danışmanlığına ihtiyaç vardır.\"

\"CİLT BAKIMI 18 YAŞINDAN İTİBAREN BAŞLAMALI\"

Güne rutin bir yüz temizliği ile başlamak gerektiğini belirten Zırhlıoğlu, günlük yüz bakım temizliğiyle ilgili şu tavsiyelerde bulundu:

\"Sabah mutlaka rutin bir temizlik yapılmalıdır. Ardından cilt tipine uygun bir tonik kullanılmalı. Tonik cildi sıkılaştırarak sarkmaları önleyecektir. Ardından cilt tipine uygun bir nemlendirici ile cilt nemlendirilmelidir. Akşam da temizleme sütü ya da yıkama köpüğüyle cilt yıkanmalı, ardından toniklenmeli ve gece kremi sürülmelidir. Göz çevresi en çabuk hasar alan bölgemiz olduğundan onun da bakımı unutulmamalıdır. Ben kızıma 18\'inden itibaren bu bakım ritüelini uygulatmaya başladım. Sivilceli bir ciltse eğer 18\'den önce de başlanabilir. Çünkü hasar görmüş bir cildin toparlanması çok daha zordur. O nedenle erken yaşlarda başlayan bakım ritüeli cildin iyilik süresini uzatır.\"

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