-"DEPREM BÖLGESİNDE BORÇLAR ERTELENECEK" KÜTAHYA (A.A) - 22.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Kütahya'nın Simav ilçesindeki depreme ilişkin, ''Özel bankaların yetkilileriyle görüşüp deprem bölgesinde halkın borçlarının ertelenmesi önerisini getireceğiz'' dedi. Çiçek, depremden etkilenen Şaphane ilçesinde vatandaşları ziyaret ederek, ''geçmiş olsun'' dileklerinde bulundu. Burada vatandaşlara hitap eden Çiçek, hurafelere, kulaktan dolma bilgilere değil, bilime ve bilim adamlarına, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden yapılan açıklamalara itibar etmelerini istedi. Çiçek, bu tür durumlarda herkesin bir şey söyleyebileceğini belirterek, ''Felaket üzerinden siyaset yapmak, siyasetin en alçakçasıdır'' diye konuştu. Devletin tüm unsurlarıyla deprem bölgesinde olduğunu dile getiren Çiçek, kimsenin açıkta kalmadığını anlattı. Çiçek, sorunların Vali Kenan Çiftçi ve kaymakamlara iletilebileceğini ifade ederek, şöyle konuştu: ''Devletin gücü vardır. Tabi ki, felaket anını yaşamak zordur. Çadırda yaşamak zordur. Vatandaşımızın sıkıntılarını bire bir görüyoruz. Onlarla yaşıyoruz. Sıkıntıları en kısa zamanda çözeceğiz. Hükümet olarak karar aldık. Vergi borçları ertelenecek. Sigorta borcu olanlar ertelenecek. Ziraat ve Halk Bankasına borcu olanlar ertelenecek. Gün yardım günü, birlikte olma günüdür. Özel bankaların yetkilileriyle görüşüp deprem bölgesinde halkın borçlarının ertelenmesi önerisini getireceğiz.'' Çiçek, Şaphane'de boşaltılması gereken bina sayısının 53, hasarlı bina sayısının ise 330 olduğunu kaydetti. Daha sonra depremden etkilenen Pazarlar ilçesine geçerek vatandaşlarla görüşen Çiçek, ''Hepinize geçmiş olsun. Allah başka keder vermesin. İnşallah bu yaşadığımız üzüntü, son üzüntü olur'' ifadelerini kullandı. Çiçek, Türkiye'nin deprem riski yüksek bir coğrafyada bulunduğuna dikkati çekerek,Simav, Şaphane ve Pazarlar'da tüm ihtiyaçların karşılandığını ve karşılanmaya devam edileceğini ifade etti. Pazarlar'da oturulamayacak konut sayısının 60, hasarlı ama oturulabilecek konut sayısının 114 olduğunu dile getiren Çiçek, deprem bölgesinde devlet bankalarına olan borçların, vergi ve sigorta borçlarının ertelendiğini hatırlattı.