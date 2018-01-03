"Çocukluk çağı aşıları hayati önem taşıyor"

İSTANBUL (DHA)- ÇOCUKLUK çağı aşılarının sağlıklı toplumun temelini oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Özgül Kısa, \"Aşılama hastalıkların ortaya çıkışını engellemek, ölüm ve sakatlıkları önlemek için en etkili yollardan biri\" dedi.

Hastalık oluştuktan sonra yapılacak aşıların vücuda yararı olmadığını anlatan Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Özgül Kısa, \"Aşı en etkili, güvenli, ekonomik ve tıbbi yaklaşımdır. Dünyada her yıl 5 yaşın altında 9 milyon çocuk ölmekte bunun yaklaşık 2,5 milyonu aşı ile önlenebilir hastalıklar nedeniyle olmaktadır. Yeni aşılarla 1,5 milyon çocuğun daha ölmesi engellenebilecektir. İyi hijyen ve temiz su sağlanması insanları bulaşıcı hastalıklardan koruyabilir fakat bulaşıcı hastalıkları durdurmak için yetersizdir. Eğer insanlar aşı olmazsa, boğmaca, çocuk felci ve kızamık gibi aşılamayla engellenen ve nadir görülen hastalıklar hızla tekrar ortaya çıkar\" diye konuştu.

\"YAN ETKİSİ YOK DENECEK KADAR AZ\"

Aşıların günümüz modern teknolojisi ile üretildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Özgül Kısa, \"Lisanslı bir aşı, kullanılması onaylanmadan önce pek çok aşama da titizlikle test edilmektedir. Kullanılmaya başladıktan sonra düzenli olarak değerlendirilmektedir. Günümüz modern teknolojisi ile üretilen aşılarda yan etki olasılığı yok denecek kadar azaltılmıştır. Aşılar hastalığa neden olmazlar tam tersine, aşılanmış kişiler doğal enfeksiyonlardan sonra ortaya çıkabilecek olası komplikasyon riskini taşımazlar\" dedi.

\"KORUYUCU MADDELER VÜCUTTA TOKSİK ETKİ OLUŞTURMAZ\"

Birkaç aşının aynı zamanda yapılmasının çocuğun bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etki oluşturmadığını belirten Prof. Dr. Kısa, aşının içeriği hakkında şunları söyledi:

\"Aslında, çocuklar normal olarak her gün bağışıklığı tetikleyen çok sayıda yabancı maddeye maruz kalmaktadır. Birkaç aşı bir kerede yapıldığında zaman ve paradan tasarruf edilmektedir. Ayrıca, kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşısı gibi kombine bir aşının tek bir enjeksiyonla yapılabilmesi çocuğun rahatsızlığını azaltmaktadır. Aşıların içerisindeki az miktardaki civa ise, toksik etki yapabilecek düzeyde değildir.\"

\"AŞI YAPTIRMAMAK SAKATLIĞA YOL AÇABİLİR\"

Aşı yapılmadığı zaman bağışıklık sistemi mikrobu tanımadığı için çocuğun daha kolay hastalanacağını anlatan Prof. Dr. Kısa şöyle devam etti:

\"Bu hastalık mikrobun türüne göre hafif geçebileceği gibi, çocuğunuzun hastaneye yatmasına, sakat kalmasına ya da ölmesine bile neden olabilir. Etkin bir aşı programı sağlık harcamalarına milyonlarca lira kazandırabilir. Bu programlar aşılanmış bireyleri korumanın yanısıra enfeksiyona duyarlı bireylerin toplumdaki sayısını azaltarak etkenin yayılımını engeller. İnsanları enfeksiyonlardan korumanın en iyi yolu bağışıklama olmasına karşın tüm etkenlere karşı aşı geliştirilememiştir.Aşı geliştirme pahalı ve zaman alıcıdır.\"

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