"Çocukların problemlerini üstlenmek onların becerisini zayıflatır"

İSTANBUL, (DHA) – BAĞCILAR Enderun Mektebi’nde veliler için düzenlenen seminerde çocukların anne-babalarıyla arasındaki iletişim sorununa ve bunun çözümüne ilişkin konulara konular işlendi. Psikolog Esin Esen, “Pek çok anne baba çocuklarının problemini onların yerine üstlenir ve çözmeleri için onlara fırsat vermez. Bu da çocuğun problem çözme becerisinin zayıf gelişmesine yol açar” dedi.

Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde “Çocukların Sizi Dinlemeleri İçin Nasıl Konuşmalısınız?” konulu seminer yapıldı. Velilerin katıldığı programda Psikolog Esin Esen, ebeveynlerin çocuklarıyla yaşadığı iletişimsizlik ve bunun çözümüne yönelik önerilerde bulundu.

“KENDİ HAKLARINI GÖRMEZDEN GELEN EBEVEYNLER, YORGUN VE TAHAMMÜLSÜZ OLUR”

Psikolog Esen, yaptığı sunumda şunları söyledi: “Anne babalar çocuklarıyla iletişimde çeşitli problemler yaşarlar. Bunlar ebeveyne ait ya da çocuğa ait problemler olabilir. Pek çok anne baba, çocuklarının problemini onların yerine üstlenir ve çözmeleri için onlara fırsat vermez. Bu da çocuğun problem çözme becerisinin zayıf gelişmesine yol açar. Kendi ihtiyaç ve haklarını sürekli görmezden gelen ebeveynler, gittikçe daha yorgun ve tahammülsüz olur. Anne baba kendini yok sayıyorsa çocuğunu da yok sayıyor. Anne babanın doğru iletişim yollarını kullanarak hem kendi ihtiyaçlarına hem de çocuğun ihtiyaçlarına cevap vermesi ve problem çözümü için çocuklarına fırsat yaratması çok mühimdir. Doğru iletişim becerilerinden biri, \'ben dili\' ve \'sen dili\' ayrımı yapmaktır. Çocukları sen dili ile suçlamak yerine ben dili ile kendi duygularını ifade eden anne babalar, problem çözümünde daha etkin bir rol oynamaktadır.”

ÇOCUĞUNUN SÜREKLİ SORU SORMASINDAN YAKINDI

Seminerin bir bölümünde davetlilerin konuyu daha iyi kavrayabilmeleri için uygulama yapıldı. Aile içinde yaşanan problemlerle ilgili senaryoları oluşturularak bunlara karşı velilerin kendi tepkilerini not etmeleri istendi. Ebeveynlerin verdiği tepkiler pozitif tepkilerle karşılaştırılarak arasındaki farkı görmeleri sağlandı.

Çocuğunun sürekli soru sormasından yakınan baba, seminer sonunda aslında çocuğu ile etkili iletişim yolu kullanmadığı için zorlandığını keşfetti.

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