"Çocuklarda teknoloji bağımlılığı obez yapıyor"

İSTANUL, (DHA) –GELECEĞİN problemi obeziteye çocukluk çağlarında müdahale edilmesi gerektiğini belirten Nişantaşı Hastanesi tarafından kurulan Nişantaşı Obezite Enstitüsü’nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Birsen Öztürk, “Çocukların yüzde 8.2\'si obez. Obezite çocuklukta başlıyor, ayrıca teknoloji bağımlılığı da obez yapıyor\" dedi.

Özellikle çocukluk çağında yaygın görülmeye başlanan obeziteye karşı etkin mücadelenin, bir devlet politikası olarak benimsenmesinin planlandığını söyleyen Öztürk, \"Ailelerin obezite konusunda bilinçlendirilmesinin gerekliliğini kapsayan plana göre, çocuk kanallarında artık cips ve gazlı içecek reklamları yayınlanmayacak. Tuz, şeker ve yağ bileşenleri azaltılmış gıdaların satışlarına başlanacak. Çocuklar başta olmak üzere, hareketli bir yaşam için insanlar spora teşvik edilecek\" dedi.

ÇOCUKLARIN 4.3’Ü FAZLA KİLOLU, 8.2’Sİ OBEZ

Nişantaşı Obezite Enstitüsü\'nden Dr. Öztürk, çocukluk çağlarındaki obezite yaklaşımını değerlendirerek alınması gereken önlemlere ilişkin bilgi verdi. Dr. Öztürk, \"Vücutta aşırı yağ depolanması ile karakterize olan obezite sıklığı, yetişkinlerde olduğu kadar çocuklarda da hızla artmaktadır. Ülkemizde fazla kilolu çocuk oranı yüzde14.3; obez çocuk oranı ise yüzde 8.2 olarak bildirilmektedir. Obez çocukların çoğu ileri yaşlarda da obez kalmakta ve ciddi sağlık sorunları yaşamaktadır. Erişkinlerde obezite tedavisinin güçlüğü düşünüldüğünde, çocukluk çağında gereken müdahalenin yapılması daha da önem kazanmaktadır. Bir çocuğun kilo, boy, boya göre tartı, vücut kitle indeksi, bel çevresi gibi ölçümleri yapılarak obezite olup olmadığına karar verilebilir” diye konuştu.

\"TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI OBEZ YAPIYOR\"

Teknoloji bağımlılığının obeziteyi tetiklediğini vurgulayan Dr. Öztürk, şunları söyledi:

“Günümüzde obezitenin en önemli sebebi, harcanan kaloriden çok daha fazla miktarda kalori alımıdır ve her geçen yıl dünyada hızla artmaktadır. Bu artışın en önemli sebebi ise günümüzdeki yaşam tarzıdır. Bilgisayar ve ekran başında geçirilen zaman ile birlikte, hızlı tüketilen yüksek kalorili gıdalar artmış, buna karşılık hareket etme imkânları azalmıştır. Yüksek kalorili gıda tüketiminde, özellikle çocuklar üzerinde medyanın ve reklamların olumsuz etkisi fazladır. Açıklanan bu eylem planı, yaşam tarzımızdaki bu döngüyü kırmak için atılacak adımlardan bir tanesi olacaktır.Çocuklarının fazla paketlenmiş gıda, abur, cubur tüketiyor olması, hareket ve spor aktivitelerinin olmaması, aileleri bu konu üzerinde düşünmeye sevk etmelidir. Bir uzmanın yardımı ile obeziteyi mümkün olduğunca erken saptamak ve erken müdahalelerle önlem almak en doğrusu olacaktır.\"

\"OBEZİTE TOPLUMSAL MÜCADELE GEREKTİRİR\"

Obezitede erken teşhisin önemli olduğunu belirten Dr. Öztürk, detaylı muayene için uzmanlara danışılmasını önererek şöyle konuştu:

\"Obeziteyle mücadelede, sağlık uzmanlarının olduğu kadar medyanın, ailelerin, okulların ve tüm toplumun bilinçlendirilmesi önemlidir. Çocukluk çağı obezitesinin önlenmesi ve tedavisi, erişkin yaştaki obeziteyi ve buna eşlik eden ciddi sağlık sorunlarını önlemek için atılması gereken ilk adımdır. Bu konuda okullarda seminerler verilebilir, okul kantinleri denetlenebilir. Okullarda sağlıklı beslenme ilkelerinin uygulanmasına dikkat edilmelidir. Çocuklara yönelik zararlı gıdaların tanıtım ve reklamına izin verilmemelidir. Ayrıca çocukların güvenle sokakta oynayabilecekleri ortamın ve yeşil alanların sağlanması da ulusal bir politika olmalıdır.”

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