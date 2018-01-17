"Çocuklarda parmak emme 5 yaşından sonra bozukluklara neden olabilir"

İSTANBUL, (DHA) ÇOCUKLARDA parmak emme alışkanlığı sık görülen bir durum olsa da uzmanlara göre 5 yaşından sonra alışkanlık sonlandırılmadığı takdirde diş ve iskelet yapısında sorunlar ortaya çıkabiliyor. Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Ortodonti Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Merve Nur Eğlenen, parmak emme süresinin uzunluğunun ve şeklinin bu sorunu arttırabileceğini belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Eğlenen parmak emme alışkanlığının açık kapanış denilen bir soruna neden olduğunu açıkladı ve şunları söyledi: \"Parmak emme alışkanlığı uzun süre devam ettiğinde açık kapanış dediğimiz, üst ön dişlerin alt ön dişleri yeterince örtmediği durum ortaya çıkmaktadır. Üst ön dişler daha önde, alt çene ise normalden daha geride konumlanır. Üst çenede daralma ve buna bağlı olarak dişlerde çapraşıklıklar meydana gelir. Ayrıca, parmakta da şekil bozuklukları görülür.\"

\"KARIŞIK DİŞLENME DÖNEMİNDE BU ALIŞKANLIK TERK EDİLMELİ\"

Yrd. Doç. Dr. Eğlenen, süt dişlerinin dökülüp, ana dişlerin çıkmaya başladığı, karışık dişlenme denilen bu dönemde bu alışkanlığın terk edilmesi durumundan ortaya çıkan bozuklukların kendiliğinden düzelebildiğini belirtti ve sözlerine şöyle konuştu: \"Eğer bu dönemde alışkanlık terk edilmezse dişlerdeki bozukluklar kalıcı hale gelir ve düzelme ancak ortodontik tedavi ile sağlanabilir. Hatta erken dönemde tedavi uygulanmazsa, çene ilişkilerinin düzeltilmesi için erişkin yaşta cerrahi işlem dahi gerekebilir. Parmak emen çocukların erken dönemde bir ortodonti uzmanına görünmeleri ve bu alışkanlığın bir an önce bıraktırılması gereklidir. Ortodonti uzmanı tarafından yapılan sabit veya hareketli ağız içi aygıtlarla alışkanlığın önüne geçilir ve tedavi sağlanır, ancak duygusal ihtiyaçlar da parmak emme gibi alışkanlıklara neden olabildiği için, aynı zamanda bir psikolog veya pedagog desteği almak da uygun olabilir.Alışkanlıklara bağlı çene bozukluklarında en önemli nokta, sorununerken tanı ve tedavisidir. Aksi takdirde,daha ileri yaşlarda, daha uzun süren, ve daha maliyetli tedavilere ihtiyaç duyulacaktır.”

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