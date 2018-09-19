"Çocuğunuzun kahvaltısını ihmal etmeyin"

İSTANBUL, (DHA)- ÇOCUK yaşlarda kazanılan alışkanlıkların ömür boyu devam edeceğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Fatmagül Yılmaz Öztürk, kahvaltı alışkanlığının önemine dikkat çekerek, \"Kahvaltı mümkünse evde yaptırılmalı ve çocuk kahvaltıda süt içmeli\" dedi.

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin her yaş grubu için önemli olduğunu söyleyen Medicana Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet uzmanı Dyt. Fatmagül Yılmaz Öztürk, ailelere çocuklarını güvenli olmayan gıdalara karşı bilinçlendirmeleri uyarısında bulundu. Çocuk yaşlarda kazanılan alışkanlıkların ömür boyu devam edeceğini anlatan Dyt. Fatmagül Yılmaz Öztürk, obezitenin nedenlerinin başında sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam geldiğini belirtti.

\"OKUL ORTAMINA KARŞI ÖNLEM ALIN\"

Ailelerin okul ortamına karşı önlemler alması gerektiğini söyleyen Dyt. Fatmagül Yılmaz Öztürk, \"Okul döneminde yapılan hatalar genellikle, öğün atlamadır ve özellikle kahvaltı atlanır. Öğün geçiştirme daha çok fastfood ağırlıklı beslenme, ekmek arası yiyip bunların yanına kola vb. içecekleri tercih etme ve reklam ve çevreye özenti şeklinde olur” diye konuştu.

\"ÇOCUĞUNUZU OKUL YEMEĞİNE YAZDIRIN\"

Kahvaltı etme alışkanlığının önemine vurgu yapan Öztürk, “Kahvaltı alışkanlığını mutlaka kazandırın. Bunun yanı sıra su içme alışkanlığı kazandırın. Fakat kolalı içecekler, meşrubat, hazır meyve sularından çocuğunuzu uzak tutun. Öğle yemeklerini düzenli yemesi için okul yemeğine yazdırın ve bu yemeklerde okul idaresine önerilerde bulunun, hatta diyetisyen gözetiminde bir yemekhane isteyebilirsiniz. Çıkan yemekleri takip ederek evde ona göre denge sağlayabilirsiniz. Okulda yemek yoksa iyi pişmiş köfte (sarımsaksız), peynir, haşlanmış tavuk, hindi ve et ile mevsim sebzeleri ile sandviçler yapılabilir. Yanında ayran veya süt tüketilebilir” ifadelerini kullandı.

KAHVALTI İÇİN ÖRNEK MENÜLER

Kahvaltının mümkünse evde yaptırılması gerektiğini söyleyen Dyt. Öztürk, kahvaltı İçin örnek menüleri şöyle paylaştı:

\"Menü 1:Süt, peynir, haşlanmış yumurta, tam buğday ekmeği, menü 2:Taze sıkılmış meyve suyu/ ıhlamur, kaşarlı tost, pekmez, zeytin, menü 3:Peynirli omlet, zeytin, bal, tam buğday ekmeği, ıhlamur, mevsim sebze ve yeşillikleri eklenebilir. Çocuklar erken kalktığında iştahları çok iyi olmayabiliyor. Okulda beslenme çantasına; mevsim meyvelerinden veya kurutulmuş meyvelerden kuruyemiş; fındık, ceviz, badem konulabilir. Kahvaltı çok iyi edilmedi ise buna yağsız tost, 1-2 dilim börek veya ev yapımı kek arada eklenebilir. Kahvaltıda süt içmedi ise yanına süt verilebilir. Su mutlaka her gün verilmelidir. Beslenme çantası çok iyi temizlenmelidir. Çatal, temiz örtü ve ıslak mendil çantasına eklenmelidir.\"

Çocuğun güvenilir olmayan gıdalara karşı bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Öztürk, “Açıkta satılan yiyecekler, rafine şeker içeren gıdalar; pamuk helva, elma şekeri, şeker. Okul kantinine birlikte girip neleri seçmesi daha sağlıklı ve neden kısmını iyi izah etmek gerekir. Bu konuşmayı birebir yapınız, bir arkadaşı ya da başka kişiler şahitliğinde sadece aranız açılır. Size uyum sağlamaz” uyarısında bulundu.

\"ALIŞKANLIKLARI KAZANDIRIRKEN BUNU YASAKLARLA YAPMAYIN\"

Çocuğunuza çok iyi çiğnemeyi öğretin diyen Öztürk, \"Duyularına dikkat edin, doydum diyorsa yemesi için zorlamayın. Bir sonraki sefer daha az almasını sağlayabilir ya da daha önce tabağında kalan besini bitirterek başlayabilirsiniz. Aralarda meyve tüketmelerini destekleyin. Çocuğunuzun televizyon ya da bilgisayar karşısında yemek yemesine izin vermeyin.Çocuğunuza belli alışkanlıklar kazandırırken bunu yasaklarla yapmayın neden ve niçinlerini onlarla paylaşın” diye konuştu.

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