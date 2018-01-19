"Çocuğunuz yarıyıl tatilinde kepçe kulak görünümüne veda edebilir"

İSTANBUL, (DHA)- ÇOCUKLARIN da yetişkinler kadar güzel ve sağlıklı bir görünümü önemsediğini söyleyen Memorial Ataşehir Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Bülent Çığşar, Kepçe kulak sorununun çözümü için yarıyıl tatilinin bir fırsat olarak değerlendirilebileceğini belirtti ve tedavi hakkında bilgi verdi.

Çocukların özellikle kepçe kulak sorunu nedeniyle okulda arkadaşları tarafından alay konusu olabildiğini ve bu durumun okuldan soğuma, sosyal ilişkilerde zorlanma hatta depresyon gibi sonuçlara yol açabildiğini dile getiren Op. Dr. Çığşar, \"Yüzün belirgin bölgelerinden biri olan kulakların görünümü oldukça önemlidir. Kepçe kulak, kulak kıkırdaklarının zayıf olması nedeniyle kulak kıvrımlarının yeterli oluşmaması ve buna bağlı olarak kulağın öne veya yana doğru açılı durduğu durumdur. Kepçe kulaklar herhangi bir rahatsızlık, hastalık belirtisi değildir, doğuştandır ve ailesel olarak gelişir. Bazen yeni doğan bebeklerde anormal olarak bir veya iki kulak olmayabilir. Bir başka teoriye göre kanda dolaşan östrojen hormonu kulak kıkırdaklarının yumuşak olmasına neden olmakta bu durumda doğumdan hemen sonra kulak önü kaslarının çekmesiyle birlikte kulak kepçe görünüme dönmektedir\" diye konuştu.

KULAKLAR 5 YAŞINDA GELİŞİMİNİ TAMAMLIYOR

Kepçe kulak tedavisinin erken dönemde yapılması gerektiğini ifade eden Op. Dr. Çığşar, \"Bebeklik döneminde fark edilen kepçe kulaklara birkaç ay süre ile doktor kontrolünde elastik bandaj uygulanır. Sonuç genellikle başarılı olur ve ileride ameliyata gerek duyulmaz. Çocukluk döneminde uygulanan tedavi ise farklıdır. Çocuk ilkokula başlamadan yani 6 yaşında cerrahi olarak düzeltme yapılmalıdır. Kulaklar 4–5 yaşlarında gelişimini tamamladığı için çocukların 6 yaşında ameliyat olmalarında bir sakınca yoktur. Kişisel şartlara ve ailenin tercihine göre ameliyat daha sonraki yıllarda da yapılabilir\" dedi.

ÇOCUK AMELİYAT İÇİN ZORLANMAMALI

Çocukların kulaklarıyla ilgili yaşadığı sıkıntıyı dile getirmeye başladığında dikkatle dinlenmeleri gerektiğini söyleyen Op. Dr. Çığşar, \"Bu doğrultuda doktoruyla ve bir cerrahla konuşmak faydalı olabilir. Ayrıca okul çağındaki çocukların kepçe kulaklar nedeniyle olumsuz yönde etkilenip etkilenmediği araştırılmalıdır. Çünkü çocuklar sıklıkla sorunlarını dile getirmekten kaçınabilirler ve sıkıntılarını belli etmeyebilirler. İleride ciddi sorunlarla karşılaşmamak için takip edilmelidir. Eğer çocuk kulaklarından şikayet etmiyorsa ve ameliyat olmak istemiyorsa asla zorlanmamalıdır. Kulakların şeklinden rahatsızlık duyan ve ameliyat olmak isteyen çocuklar genellikle tedavi sırasında daha uyumlu olmaktadır\" diyerek sözlerini sürdürdü.

2 HAFTA İÇİNDE TAM İYİLEŞME SAĞLANIYOR

Kulak estetiği ameliyatının ciddi riskler taşıyan bir müdahale olmadığını vurgulayan Op. Dr. Çığşar, \"Son derece basit ve konforlu bir ameliyat. Hastanın yaşına göre lokal ve ya genel anestezi altında yapılabilir. Hastanede kalmayı gerektirmeyen günlük bir cerrahi işlemdir. Cerrahın tercihine göre kulak önünden veya arkasından yapılır. Kulak kıkırdakları yeniden şekillendirilerek kulak geriye doğru yerleştirilir. Ameliyat, yaklaşık bir saat sürer. Ameliyattan sonra verilen kulak bandı 1–2 hafta takılır. Kesiler genellikle kulak arkasındaki kıvrımda kalacağından görünen bir iz olmaz. Operasyon duymayı etkilemez ve iyileşme yaklaşık 2 hafta içinde tamamlanır. Kulak görünümü düzelen hastada psikolojik olarak büyük rahatlama görülür\" dedi.

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